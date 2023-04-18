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論文抄襲嚴重 監察院要查

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
世新大學前校長、監察委員賴鼎銘。記者林伯東／攝影
世新大學前校長、監察委員賴鼎銘。記者林伯東／攝影

新竹市前市長林智堅去年爆發論文抄襲，引發軒然大波，隨後藍綠都有候選人深陷論文風暴。監察院今天表示，國內學位論文抄襲問題嚴重，主管機關有否善盡品質監管職責，監察委員賴鼎銘、蕭自佑、林郁容申請自動調查。

監察院說，近期國內論文抄襲事件時有所聞，該問題凸顯大專院校在學術研究及人才培育上，出現盲點，究主管機關有否善盡品質監管職責，並提出有效解決方案，監察委員賴鼎銘、蕭自佑、林郁容深感關切，已申請自動調查。

監察委員指出，究論文抄襲判定不一致之情況及原因為何及對於論文同質性問題有否防範機制，主管機關有否正視論文品質未臻理想之情況，並研謀解決方案？又大專學生研究計畫之推動及執行成效如何，實有深入調查瞭解之必要。

論文抄襲 主管 監察院

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