賴清德接見 法國議員博多黑：馬克宏強調對台政策不變

副總統賴清德今天接見法國國會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）訪問團，博多黑表示，在出發前，他曾與法國總統馬克宏通電話，馬克宏盼重申法國對台深厚情誼，強調台法友誼，法國對台政策沒有改變，賴也當場表達感謝。

賴清德今天表示，歡迎博多黑率領跨黨派重量級的國會議員來台灣訪問，在中國破壞台海的穩定現狀、對台灣的威脅日益增強之際，用行動表達對台灣的支持顯得格外有意義。台灣非常珍惜與法國國民議會尤其是友台小組的情誼。2021年11月份，法國國民議會第一次通過了對台灣加入國際組織的支持；去年7月及今年4月，立法院長游錫堃、副院長蔡其昌分別前往法國參眾兩院訪問，都受到熱烈歡迎。

賴清德也表示，台灣也非常感謝法國政府對台海穩定的支持，包括在7大工業國的領袖會議、外長會議，法英與法美雙邊會談，還有法國跟日本、法國跟澳洲2+2部長會議當中都公開揭櫫台海和平穩定的重要性。台海的穩定攸關印太的和平，也攸關世界的永續發展，非常需要法國的力量，也請法國未來能夠給予更多的支持。

賴清德說，法國與台灣雖然距離遙遠，但都共享民主的價值，也都追求自由、平等、博愛的精神，法國在1789年法國大革命推翻了君主專政，還權於民，再加上盧梭、孟德斯鳩等大思想家推動了全世界新的社會文明，不僅僅造福法國，也嘉惠全世界，台灣沒有例外，受益其中。

日前馬克宏曾說「歐洲不該捲入台海衝突」，引發熱議。不過今天博多黑表示，在出發前，他曾與在馬克宏通電話，馬克宏重申法國對台深厚情誼，法國對台政策沒有改變。他也說，馬克宏要他轉達，法國重視與台灣人民的友誼，對台政策的路徑或方向沒有改變，法國將持續支持兩岸現狀。馬克宏也說，持續與台灣合作的意志不變，​法方將力求謹慎，避免更動方向，「避免最壞情境發生是未來唯一的選項」。