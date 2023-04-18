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美中大結構難改變 我應分散風險

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
政大國關中心18日的研討會上，學者對兩岸關係發展持悲觀看待。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
政大國關中心18日的研討會上，學者對兩岸關係發展持悲觀看待。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

台灣需要更加強防衛意識，並分散中國風險！國關中心研究員劉復國18日表示，抗中聯盟與反美聯盟正逐步成形，台灣維持現狀較能兼顧國家利益與美國利益。國關中心研究員陳德昇也分析，中國在軟、硬實力對台施壓更甚，台灣需更積極分散風險、提升戰鬥能力。國關中心主任寇健文擔心，兩岸關係未來會愈來愈緊張。

對美關係無突破

政大國關中心18日舉行「解析蔡英文總統與馬英九前總統出訪的後續影響」座談會，政大國關中心研究員劉復國表示，蔡英文出訪其實與過去台灣總統出訪一樣，是為了固樁邦交國，但在訪美上雖然與美方看來互動熱絡，但最好也就只是這樣，因此在實質上並未有新的突破。

不過他也提到，台海承受圍島軍演威脅，連印尼都準備要撤僑，顯示台海周圍的警訊逐漸升高，美國也新增軍事基地因應，雖然美國想要恢復與中國外長對話，但中國目前不願妥協，且中國開始檢討貿易壁壘，顯示中國「加強兩岸社會互動，阻斷政治交流」的戰略，加強對台施壓。

形成抗中、反美聯盟

針對我國邦交國，劉復國也表示悲觀，他指出，美國已無力施壓拉丁美洲國家對台斷交，世界正慢慢形成抗中聯盟與反美聯盟，在美中大結構難改變下，台灣要兼顧國家利益與美國利益，目前還是只能維持現狀，馬英九訪中雖在政治上沒有突破，但也提醒中國，兩岸人民還是有共同基礎，稍微和緩近來緊張的兩岸關係。

國關中心研究員陳德昇指出，中國無論在軍事、外交上的硬實力，還有經濟、文化方面的軟實力，對台灣都增加施壓力道，但台灣民意是分裂的，各有42%民眾認為共軍會（或不會）攻台，顯然民眾對於國際局勢並未真正了解，政府在台海風險升高下，更應強化戰備，並提醒民眾因應風險。

政治將決定經濟

他舉例，中國若真的透過貿易壁壘調查進行制裁，對我國中下階層經濟影響很大，兩岸的經濟過去幾年並未落實脫鉤，但未來風險只會愈來愈大，將會是「政治主導經濟」的發展，過去從不會認為台積電會往美國設廠，如今若要台灣繼續維持現有經濟發展，需分散風險與強化戰備。

政大政治系教授陳陸輝則表示，以民調觀察政治情緒可發現，若中國帶給台灣民眾憤怒的情緒，對民進黨2024年選情較有利，若產生恐懼與樂觀情緒則對藍營有利，年輕選民大多支持柯文哲，但很難出來投票；不過政大國關中心主任寇健文擔心，中國已經不想管台灣民意，未來是希望取得兩岸議題主導權。

國共無合作空間

他說明，目前中共是「促統等於反獨」，將促統的戰略地位提升，而國民黨是不統反獨、民進黨是獨，因此過去國共在「反獨」上有合作空間，但如今強調促統下，國民黨也失去發揮的機會，未來兩岸關係恐將愈來愈緊張。

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