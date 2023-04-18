時力要農水署正視低薪問題 「陳吉仲升官基層何時漲」

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，水利會已經在2020年改制為公務機關，然而轄下許多約聘和臨時人員的薪資待遇，始終貼合著基本工資，時力黨團要求農水署與工會共同協商調薪方案，維護基層勞工權益。

時代力量立法院黨團上午偕同行政院農委會農田水利署企業工會舉行「吉仲升官當部長，基層薪水何時漲？」記者會，要求農水署落實立法院決議，正視農水署勞工低薪問題，積極與工會共同協商調薪方案。

邱顯智表示，農田水利會已經在2020年正式改制為公務機關農水署，然而其轄下仍有許多約聘和臨時人員的薪資待遇，始終貼合著基本工資，其中不乏已經工作超過10年以上的勞工，薪資除了不到3萬元，還長期處在定期契約、一年一聘，相當不穩定的工作狀態。

邱顯智說，時力黨團曾經提案要求農水署調查、研議改善相關人員的勞動條件，農水署竟然無視立法院的決議，僅以「公務機關調薪須配合政府政策」為由，迴避農水署勞工低薪問題，甚至拒絕和基層勞工對話協商。

時代力量黨團副總召陳椒華則指出，執政黨最近大力推動組織改造，尤其農委會即將升格為農業部，陳吉仲準備升官當部長，但是上位者位子升格了，基層勞工的待遇也能跟著改善升格嗎。

陳椒華呼籲，農委會應該上緊發條督促農水署，主動擔起改善低薪的職責，不能讓農水署勞工的薪資只能隨著基本工資調整，若農水署拒絕與基層溝通討論，不願意共同研擬未來調薪措施，會讓盡心盡力的員工寒心。

農水署工會理事郭又綺質疑，行政院在4年前就曾經提出公部門帶頭調薪的方案，希望讓政府機關與公務機關的臨時、派遣及約僱人員加薪至3萬元，結果水利會改制為公務機關後，現在還有很多基層人員薪資不到3萬元，難道農水署是在打臉行政院。

郭又綺說，工會在今年3月發文要求協商，農水署拒絕和工會舉行正式的協商會議，甚至拒絕提供協商資料，呼籲農水署別成為公部門最糟糕的示範，應該儘速和工會協商調薪方案，幫助薪資未滿3萬元的人員調薪。

農水署工會秘書吳嘉浤批評，距離立法院決議要求農水署提交報告的時間只剩下1個月，但是工會到現在都還沒有收到農水署的開會通知，完全拒絕與工會協商，態度相當傲慢，農水署是農委會的直屬機關，請陳吉仲證明自己具有成為部長的能力，認真解決農水署的低薪問題。