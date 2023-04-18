民進黨再批侯友宜違法搓湯圓 質疑去新加坡避風頭

媒體人羅友志爆料，指他在2014年有意投入國民黨新北市議員初選，但被新北市長侯友宜勸退，侯還說「我們這邊會出500萬元」。民進黨今天再度要求侯說清楚，質疑侯友宜公然違法搓湯圓，視法律如無物，甚至明天要逃去新加坡避風頭。

新北市議員陳乃瑜指出，以一般正常人來說，一旦人格遭質疑，信用遭抹黑，肯定會立刻反駁自清，但侯遭指控至今，已躲了快二天，才在媒體前回應一句「台灣雖然保障言論自由，但仍是民主法治國家」，大家仍滿是問號。

新北市議員顏蔚慈表示，她從3月向新北市政府索資今年度新北市長及各局處公務出國計畫，3月底回覆時，未見任何新北市長有出國計畫，經二次詢問，4月11日仍回應比照先前提供資料未有任何新增行程，但4月15日爆發500萬搓圓仔湯質疑，才在昨天緊急由新北市新聞局公告，稱侯友宜將於19日率團出訪赴新加坡，選在這個爭議時刻倉促出訪，根本是為了要躲避500萬搓圓仔湯爭議。

顏蔚慈並質疑新北市前市長朱立倫，2014年侯友宜擔任副市長，到底負責操盤什麼？協調什麼？還是朱、侯兩人根本是互相掩護？

新北市議員戴瑋姍強調，新北市新聞局公告新北市長侯友宜於19日率團赴新加坡，進行市政國際交流，選在這個爭議時刻出訪，根本是為了要躲避500萬搓圓仔湯萬爭議。而且，新北地檢署檢察官針對如此重大的指控，已分案調查，也被告發違反選罷法，且違反選罷法是公訴罪，請侯友宜在出國訪問前，誠實面對司法，一次說清楚。

對於侯友宜表示，出訪星國早就定案，並非臨時起意，更遑論閃躲某件事，他從公職以來清清白白、坦坦蕩蕩，不畏懼任何抹黑。

民進黨發言人張志豪表示，侯仍避重就輕，還是沒有回答到底有沒有跟羅友志見面，當年若沒有擔任選務工作，還開價500萬喬選舉？根據羅友志先生的爆料內容，侯不只違反行政中立，更是違反刑法搓圓仔湯。侯究竟有沒有跟羅友志見面，這麼難回答嗎？