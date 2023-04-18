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新設米蘭辦事處 外交部：最快今年夏天開館

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣將於義大利米蘭開設「駐米蘭台北辦事處」，最快今年夏天就可以開館。圖為擁有悠久歷史的米蘭大教堂。圖／長榮航空提供
台灣將於義大利米蘭開設「駐米蘭台北辦事處」，最快今年夏天就可以開館。圖為擁有悠久歷史的米蘭大教堂。圖／長榮航空提供

外交部昨發出新聞稿指出，我國將在義大利北部大城米蘭設立「駐米蘭台北辦事處」，為我國在義大利的第二個代表處。外交部歐洲司司長姚金祥今指出，目前正在進行各項籌備作業，時程最快今年夏天可以開館

針對我國將於義大利米蘭開設辦事處，外交部表示，全球主要國家多在米蘭設有總領事館，我國外貿協會在米蘭設有貿易中心推廣台灣商品，半導體廠商環球晶圓等台商在米蘭及其鄰近城市亦設有營運據點，尤其長榮航空去年10月25日開啟台北-米蘭航線，我國設立「駐米蘭台北辦事處」可因應直航帶來的強勁商旅需求，有助促進台義經貿交流的加乘效果。

外交部指出，「駐米蘭台北辦事處」成立後將提供義北8個大區的商務、觀光、僑務、領務及海外國人急難救助服務，也將與我國駐義大利代表處密切配合，全方位增進台義各層面的實質關係，並為國人及旅義僑胞提供更優質的服務。

而外交部今舉行例行記者會，針對館處的規模，姚金祥表示，目前不規劃與外貿協會合署辦公，現行規模預計為5人館處。他指出，近期已經尋覓到合適的地點，正在簽約的過程中，未來開館時間視裝修的進度而定，最快今年7月就可以掛牌開館。

「日本經濟新聞」則報導，我國將在義大利米蘭開設第二個代表處，是義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年9月贏得大選後，為實現競選諾言，所推動的更多義台雙邊合作。

不過據了解，台灣在米蘭新設辦事處，多為兩國在經貿和觀光上的驅動，且我國在新任總理上台前就與義大利在討論辦事處的可行性，交涉時間實則超過半年。

義大利 米蘭

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