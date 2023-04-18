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巴西外交官墜樓案 外交部調查團23日出發

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部駐巴西聖保羅辦事處組長王之化因墜樓身亡，遭質疑被職場霸凌，家屬今在羅智強、應曉薇陪同下，前往北檢控告其上司辦事處處長馮光中涉嫌加重誹謗；外交部則表示，真相調查團將於4月23日出發前往巴西。記者蔣永佑／攝影
外交部駐巴西聖保羅辦事處組長王之化因墜樓身亡，遭質疑被職場霸凌，家屬今在羅智強、應曉薇陪同下，前往北檢控告其上司辦事處處長馮光中涉嫌加重誹謗；外交部則表示，真相調查團將於4月23日出發前往巴西。記者蔣永佑／攝影

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓，被家屬質疑背後原因不單純，外交部擬派調查團至巴西查明真相，現預計7人調查團將於4月23日出發。外交部表示，待調查報告出爐後會盡快向社會大眾說明。

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所，從16樓墜樓身亡。王組長遺孀俞惠敏日前不但撰寫公開信給吳釗燮，4月11日也首度露面，與北市議員應曉薇等人共同舉行記者會，控訴我國駐聖保羅辦事處處長馮光中職場霸凌。

而遺孀俞惠敏的胞姊則在今日，在應曉薇及前議員羅智強陪同下，前往台北地檢署按鈴申告馮光中涉嫌霸凌、誹謗，損害王之化名譽。

外交部今舉行例行記者會，外交部發言人劉永健在回答媒體提問時表示，外交部對於王組長輕生的原因沒有預設立場，也對家屬按鈴申告表示尊重；他並表示，對於家屬提出的各項質疑，不管是官舍的修繕採購、人員的管理，還是經費的支用，外交部都會實地進行了解，做公平客觀的調查。

至於何時派出調查團至巴西，劉永健指出，由於機票與簽證的因素，調查團預計於4月23日出發，其工作重點主要是釐清事實真相，外交部認為這也是家屬最主要的訴求。

劉永健進一步表示，調查團共有成員7人，包含政風、人事、主計與秘書單位，再加上地域的主管機關外交部拉美司，23日出發後，預計在巴西聖保羅待7至9天，並計畫在一個月內提出調查報告。

劉永健重申，事實調查出來之後一定會盡快對外說明。

外交部 巴西 王之化

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