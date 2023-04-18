藍委嗆薛瑞元管不好嘴就下台 綠委：政務官應謹言慎行

衛福部長薛瑞元近日脫口「立法院啥米死人骨頭攏有」，遭藍委批評管不好嘴巴就下台。民進黨團副幹事長洪申翰說，不管薛瑞元是否有感而發，政務官的發言應該要謹言慎行。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，首席副書記長林思銘批評，薛瑞元已經失言多次，而且言論充滿不屑與歧視，這是藐視國會與民意，國民黨團要求薛瑞元鄭重向全體立法院委員及職員道歉，「管不好自己嘴巴就下台」。

洪申翰中午受訪時表示，政務官確實應該要謹言慎行，不管薛瑞元是否覺得這是有感而發，但是就公開場合的發言，以政務官來說確實不適合。

洪申翰說，有時候在政策攻防的時候會有言語交鋒，這些都可以理解，但是薛瑞元當時發表談話的場合，很明顯的就不是政策攻防的場合，「所以我確實認為，政務官在這上面的發言是應該謹慎」。

民進黨立委許智傑受訪時則表示，政務官有時候開玩笑開過頭，的確不恰當，雖然當下的氣氛很歡樂，但是自己還是要再次提醒政務官，「發言要更加謹慎，避免不恰當的言論」。