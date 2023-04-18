鏡電視申照疑雲陳耀祥列他字案 陳琬惠籲請辭NCC主委

鏡電視執照申設爭議多，近日有NCC內部吹哨者指控，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，打算偷偷讓鏡電視上架審查案過關，陳耀祥明天將列席立法院交通委員會專案報告並備質詢。民眾黨立委陳琬惠今天表示，政治黑手介入鏡電視申設案、違反NCC行政處分附款、NCC內部不斷洩密等3大核心爭議尚未釐清，NCC解釋清楚，並要求陳耀祥主動請辭，不該眷戀職位。

鏡電視接連被踢爆有財務疑慮、公司治理問題、政治黑手介入申照等疑雲，台北地檢署為釐清鏡電視執照申設是否涉及外力介入，日前將陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。由於近期傳出NCC有意讓鏡電視上架審查案過關，多名立委日前要求陳耀祥迴避審查，但陳耀祥堅持沒有迴避事由，會繼續審查。

陳琬惠指出，2021年7月到12月，鏡電視時任董事長裴偉除以Line告知股東會找府院向NCC施壓，更跟股東說前行政院長蘇貞昌已找NCC主委陳耀祥施壓，甚至明目張膽地告訴股東，已向蔡總統告狀，府方以洪耀福做代表，這個是總統的旨意，誰來做行政院長這個案子還是要過的。更荒唐的是，洪耀福還向媒體自承，是府院有共識後，找他這個沒有任何官職的「民間人士」，去幫忙跟NCC「溝通」，肆無忌憚地將黑手伸入獨立機關，卻還能理直氣壯，令人開了眼界。

違反NCC行政處分附款部分，陳琬惠質疑，鏡電視三董一監突然請辭，甚至被爆出有股東私下賣股，鏡電視已明顯違反NCC行政處分附款，但NCC卻裝睡到底不肯處理。

陳琬惠表示，鏡電視申設以來，NCC內部就不斷洩密，根本毫無公正性，除了洩漏申設外部諮詢會議內容予裴偉，還洩漏檢舉函與檢舉人個資予鏡電視副總陳素秋；更離譜的是，NCC審查會議仍在進行中，就有NCC委員向裴偉通風報信，裴偉還曾傳訊給大股東，承認NCC內部人士洩密約談內容。

陳琬惠呼籲，在相關案情釐清以前，NCC不應該排審鏡電視一案。另外，陳耀祥身處爭議核心，被列他字案被告，卻厚著臉皮堅不迴避審理，已明顯不適任，應自行請辭，別再眷戀權位。