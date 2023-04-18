快訊

複製川普當年勝選模式 郭台銘2.0再出發喊「給我30天」

被戰爭蹂躪的歐洲：殘酷歷史如何不再重演？

好市多綜合維他命含禁用防腐劑 藝人自創保健果凍違規

鏡電視申照疑雲陳耀祥列他字案 陳琬惠籲請辭NCC主委

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北地檢署偵辦鏡電視申照案疑雲，NCC主委陳耀祥被列為他字案被告，民眾黨立委陳琬惠呼籲，在相關案情釐清以前，NCC不應該排審鏡電視一案，陳耀祥應自行請辭，別再眷戀權位。記者林縉明／攝影
台北地檢署偵辦鏡電視申照案疑雲，NCC主委陳耀祥被列為他字案被告，民眾黨立委陳琬惠呼籲，在相關案情釐清以前，NCC不應該排審鏡電視一案，陳耀祥應自行請辭，別再眷戀權位。記者林縉明／攝影

鏡電視執照申設爭議多，近日有NCC內部吹哨者指控，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，打算偷偷讓鏡電視上架審查案過關，陳耀祥明天將列席立法院交通委員會專案報告並備質詢。民眾黨立委陳琬惠今天表示，政治黑手介入鏡電視申設案、違反NCC行政處分附款、NCC內部不斷洩密等3大核心爭議尚未釐清，NCC解釋清楚，並要求陳耀祥主動請辭，不該眷戀職位。

鏡電視接連被踢爆有財務疑慮、公司治理問題、政治黑手介入申照等疑雲，台北地檢署為釐清鏡電視執照申設是否涉及外力介入，日前將陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。由於近期傳出NCC有意讓鏡電視上架審查案過關，多名立委日前要求陳耀祥迴避審查，但陳耀祥堅持沒有迴避事由，會繼續審查。

陳琬惠指出，2021年7月到12月，鏡電視時任董事長裴偉除以Line告知股東會找府院向NCC施壓，更跟股東說前行政院長蘇貞昌已找NCC主委陳耀祥施壓，甚至明目張膽地告訴股東，已向蔡總統告狀，府方以洪耀福做代表，這個是總統的旨意，誰來做行政院長這個案子還是要過的。更荒唐的是，洪耀福還向媒體自承，是府院有共識後，找他這個沒有任何官職的「民間人士」，去幫忙跟NCC「溝通」，肆無忌憚地將黑手伸入獨立機關，卻還能理直氣壯，令人開了眼界。

違反NCC行政處分附款部分，陳琬惠質疑，鏡電視三董一監突然請辭，甚至被爆出有股東私下賣股，鏡電視已明顯違反NCC行政處分附款，但NCC卻裝睡到底不肯處理。

陳琬惠表示，鏡電視申設以來，NCC內部就不斷洩密，根本毫無公正性，除了洩漏申設外部諮詢會議內容予裴偉，還洩漏檢舉函與檢舉人個資予鏡電視副總陳素秋；更離譜的是，NCC審查會議仍在進行中，就有NCC委員向裴偉通風報信，裴偉還曾傳訊給大股東，承認NCC內部人士洩密約談內容。

陳琬惠呼籲，在相關案情釐清以前，NCC不應該排審鏡電視一案。另外，陳耀祥身處爭議核心，被列他字案被告，卻厚著臉皮堅不迴避審理，已明顯不適任，應自行請辭，別再眷戀權位。

NCC 鏡電視 陳耀祥

延伸閱讀

【重磅快評】不避被告再審鏡電視 原來陳耀祥有護身符

民眾黨團批NCC主委陳耀祥不適任 應自行請辭

影／呼籲NCC嚴守中立 民眾黨立委要求陳耀祥請辭

無視立法院決議 國民黨立委要求陳耀祥下台

相關新聞

侯友宜被控花500萬搓圓仔湯 新北市府回擊了

名嘴羅友志指新北市長侯友宜2014年曾開出5百萬元「搓圓仔湯」，要他禮讓換選區；侯友宜昨受訪時說，台灣雖然保障言論自由，...

影／出訪疑避「搓湯圓」風波 侯友宜：早就定案、不畏抹黑

名嘴羅友志指新北市長侯友宜2014年曾開出500萬元「搓圓仔湯」，新北市政府昨天公布侯友宜明要出訪新加坡，被民進黨議員認...

巴西外交官墜樓案 外交部調查團23日出發

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓，被家屬質疑背後原因不單純，外交部擬派調查團至巴西查明真相，現預計7人調查團將於4...

藍委嗆薛瑞元管不好嘴就下台 綠委：政務官應謹言慎行

衛福部長薛瑞元近日脫口「立法院啥米死人骨頭攏有」，遭藍委批評管不好嘴巴就下台。民進黨團副幹事長洪申翰說，不管薛瑞元是否有...

鏡電視申照疑雲陳耀祥列他字案 陳琬惠籲請辭NCC主委

鏡電視執照申設爭議多，近日有NCC內部吹哨者指控，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，打算偷偷讓鏡電視上架審查案過關...

影／出訪新加坡早規畫 侯友宜：絕非逃避某件事

新北市長侯友宜上午出席新北市第121家新莊四維公共托育中心開幕，談到出訪新加坡，他表示這趟出訪經過很長時間的規畫，整個過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦