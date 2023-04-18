影／出訪新加坡早規畫 侯友宜：絕非逃避某件事

新北市長侯友宜上午出席新北市第121家新莊四維公共托育中心開幕，談到出訪新加坡，他表示這趟出訪經過很長時間的規畫，整個過程也會跟各位報告，絕對不是像議員說的臨時起意，而且逃避某件事。他強調這一生從事公職四十幾年清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何抹黑。

截至本次開幕為止，新北市已達成 121 處公共托育中心 ，新北市總計為 349 處托嬰中心（含公托 121處與私托228處），居家托育人員登記人數為6845 人，家外托育率已達42%，遠高於全國平均。除了透過廣設公共托育中心提高家外托育服務量能以外，新北市也建立兒童托育準公共化暨合作聯盟機制，讓私立托嬰中心變為準公共托嬰中心，提供家長更多元、近便及合理價格的托育選擇。