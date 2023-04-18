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明天出訪新加坡 侯友宜：向新加坡學習、互相了解

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新莊四維公共托育中心開幕記者會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席新莊四維公共托育中心開幕記者會。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜昨晚臨時宣布，明天將出訪新加坡，被問及為何選新加坡及相關行程規劃，侯友宜表示，因為新北市跟新加坡長期友善密切互動，這次疫情舒緩後，除了向新加坡學習，也了解疫後經濟的過程如何開創新局，新北耶誕城的光雕秀就是新加坡投影幫助，也讓讓新加坡與新北互相理解、看見台灣。

新北市長侯友宜今天出席新莊四維公共托育中心開幕記者會後受訪，對於選擇出訪新加坡的原因，侯友宜表示，新北市跟新加坡長期友善密切的互動，尤其4年前特別到新加坡、泰國、越南參訪，過程中看到新加坡在青年創業、文化創意、經濟產業的整體布局，尤其鼓勵台商，也能回到台灣做策略性的布局，所以這4年來，雖然在疫情的嚴峻底下，也在線上不斷交流。

侯友宜表示，這次疫情舒緩以後，除了推動銀新未來城跟新加坡學習外，也要了解新加坡在疫後經濟的過程中，在開創新局、以及新創青年就業、人才培育方向上，如何調整腳步，彼此要相互學習，在與新加坡的配合、攜手合作，像是新北耶誕城的光雕秀，就是新加坡的投影幫助，像是城市藝術節、台灣設計展，都希望彼此交流合作，讓新加坡與新北互相理解、看見台灣。

對於出訪新加坡的行程規劃，及是否會跟新加坡總理李顯龍會面，侯友宜表示，這次到新加坡去，整體的安排最主要會參訪南洋理工大學、也是新創的基地，也會拜訪公司部門，有些相關局處都會做訪問，了解金融的發展，跟當地青年朋友舉行座談會，來了解海外創業就業的機會，青年如何開創自己的天地，甚至包括新北推動的SDGS性別平等相關的議題，都全力的與國際對接。

侯友宜說，尤其新北市這次有4位女力首長一同出訪，也展現性別平等，更重要的，在國際外交、經濟產業、文化創意、青年創業這四面向跟各局處對接，未來我們的交往一定會更深入、更密切，也讓新北市被國際看見。

侯友宜 新加坡

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