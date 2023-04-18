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侯友宜被控花500萬搓圓仔湯 新北市府回擊了

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
名嘴羅友志指新北市長侯友宜2014年曾開出5百萬元「搓圓仔湯」，新北市府今發聲明回擊。圖／報系資料照
名嘴羅友志指新北市長侯友宜2014年曾開出5百萬元「搓圓仔湯」，新北市府今發聲明回擊。圖／報系資料照

名嘴羅友志指新北市長侯友宜2014年曾開出5百萬元「搓圓仔湯」，要他禮讓換選區；侯友宜昨受訪時說，台灣雖然保障言論自由，但也是一個民主法治國家。新北市政府今也發聲明回擊，表示有心人士的穿鑿附會，已嚴重傷害到侯友宜的清白及名譽，汙衊市長的清白，就是嚴重汙衊新北市政府的名譽，本件既已有司法調查，市府將會全力配合。

新北市府發言人張愛晶表示，侯友宜向來尊重言論自由，但自由言論絕對不能以子虛烏有的事情捕風捉影、以訛傳訛，羅友志的片面之詞毫無根據，且2014年侯市長時任新北市副市長，並未擔任任何選務工作。

張愛晶指出，近期部分有心人士的穿鑿附會， 已嚴重傷害到侯的清白以及名譽，市長就是新北市政府的代表，汙衊市長的清白，就是嚴重汙衊新北市政府的名譽、傷害新北市民，鄭重呼籲有心人士不要再以政治目的進行不實言論的散播，以免觸法。

張愛晶強調，相關的不實指控與杜撰內容，已有誤信者前往新北地檢署提出告發，本件既已有檢察官進行調查，市府將會全力配合辦理。

侯友宜 羅友志

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