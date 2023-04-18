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薛瑞元「立院啥米死人骨頭攏有」 藍：管不好嘴就下台

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
衛福部長薛瑞元日前出席嘉義高中校慶時說「立法院啥米死人骨頭攏有」。國民黨立法院黨團今要求薛瑞元道歉，「管不好自己嘴巴就下台」。記者程遠述／攝影
衛福部長薛瑞元日前出席嘉義高中校慶時說「立法院啥米死人骨頭攏有」。國民黨立法院黨團今要求薛瑞元道歉，「管不好自己嘴巴就下台」。記者程遠述／攝影

衛福部長薛瑞元日前出席嘉義高中校慶時說「立法院啥米死人骨頭攏有」，引起爭議。國民黨立委林思銘今批評，薛瑞元失言多次，這種言論充滿不屑與歧視，是藐視國會與民意，要求薛瑞元鄭重向全體立法院委員及職員道歉，「管不好自己嘴巴就下台」。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。林思銘也指出，要求薛瑞元說清楚「死人骨頭說」，是含沙射影指什麼人？還是對於質詢的事情？薛瑞元多次失言又道歉，他要請問立法院長游錫堃如何處理薛？也要求行政院長陳建仁對此表態，不應縱容包庇薛瑞元藐視國會。

林思銘並說，薛瑞元毫無風範，把全國人民「當塑膠」，但衛福部前部長陳時中還稱讚薛瑞元是「金句指揮官」。

國民黨立委王鴻薇則諷刺表示，薛瑞元曾為指控藍營打擊高端是「做空股票」而鞠躬道歉，嗆藍委要「搞到有一個被關」，說藍營追查疫苗案「像被頭蝨咬到」，更說鴻海創辦人郭台銘「像BNT業務員」，但最後害陳時中落選台北市長，是民進黨反輔選大將，綠營繼續留做豬隊友。

王鴻薇強調，陳建仁號稱溫暖堅韌內閣，卻任用這種幹話連連的閣員，現還把立法院當作墓園，要求薛瑞元要鄭重道歉，也要求游錫堃硬起來、請院長處理薛瑞元這種無良離譜的言論。

薛瑞元 立法院 國民黨

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