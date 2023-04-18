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挺過罷免結交更多隊友 黃捷自詡「最強小雞」忙輔選

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
台北市議員許淑華投入台北市第七選區（信義、南松山）立委，為衝刺黨內初選民調，邀高雄市議員黃捷（左）來助陣，也希望為行銷當地服飾業盡分力。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
台北市議員許淑華投入台北市第七選區（信義、南松山）立委，為衝刺黨內初選民調，邀高雄市議員黃捷（左）來助陣，也希望為行銷當地服飾業盡分力。圖／高雄市議員黃捷團隊提供

無黨籍高雄市議員黃捷前年2月經歷罷免考驗，過程獲得許多泛綠隊友奧援，黃捷雖然沒加入民進黨，與綠營關係相當密切。近期民進黨立委黨內初選廝殺激烈，黃捷自詡為「最強小雞」，安排3天4場站台，為台北許淑華、基隆張之豪、台中黃守達、新北李坤城助陣，她笑稱「真的把高鐵當捷運坐」。

民進黨立委初選本周登場，參選人紛紛找來大咖、話題人物站台拚人氣。黃捷13日上午到台中幫黃守達助選，稱載對方是「黃國書委員最強弟子」，晚上又快閃三重文化北路夜市為李坤城助選，吃播推薦手工粉粿，吸引不少人潮關注。

14日黃捷衝到「台灣頭」基隆為張之豪站台，她提到，原本問張之豪「建議如何從台北到基隆」，沒想到張之豪助理借來一輛BMW轎車，大演「超跑情人夢」，來回北基溫馨接送。黃捷與張之豪合照時，合作擺出「愛心讚」手勢，一舉一動都想打動更多選民的心。　　　

15日黃捷到台北五分埔和許淑華合體，兩人一到店家就直奔「辣妹專屬」區，大方展現美背、腰部曲線，引來高雄市議長康裕成留言「太辣了」，立委蔡易餘幽默地說「這裡真是全國最火辣的立委戰區了」。　　

黃捷今年30歲，去年連任鳳山區市議員成功，除了持續深耕選區，也透過輔選拓展能量。黃捷觀察，此次不少選區綠營資深立委放棄連任，給了青年世代交棒機會。她認為這對政治的世代交替有幫助，希望太陽花世代戰友能更上一層樓，承擔更大責任，讓青年世代為台灣政治帶來新氣象。

台北市議員許淑華投入台北市第七選區（信義、南松山）立委，為衝刺黨內初選民調，邀高雄市議員黃捷（左）到五分埔店家直播，兩人合體「耍辣」創造話題。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
台北市議員許淑華投入台北市第七選區（信義、南松山）立委，為衝刺黨內初選民調，邀高雄市議員黃捷（左）到五分埔店家直播，兩人合體「耍辣」創造話題。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
高雄市議員黃捷（左）為投入民進黨新北立委初選的李坤城（中）助陣。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
高雄市議員黃捷（左）為投入民進黨新北立委初選的李坤城（中）助陣。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
高雄市議員黃捷（右）輔選投入民進黨基隆立委初選的張之豪。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
高雄市議員黃捷（右）輔選投入民進黨基隆立委初選的張之豪。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
高雄市議員黃捷（右三）等人在台中合體，為投入民進黨台中市第六選區立委初選的黃守達（右四）助攻。圖／高雄市議員黃捷團隊提供
高雄市議員黃捷（右三）等人在台中合體，為投入民進黨台中市第六選區立委初選的黃守達（右四）助攻。圖／高雄市議員黃捷團隊提供

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