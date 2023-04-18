港湖初選之爭今登記 游淑慧：目標代表國民黨下架高嘉瑜

國民黨第二階段初選，國民黨議員游淑慧今天上午將登記內湖南港區立委初選，游淑慧也在臉書以「挑戰高嘉瑜，致港湖選民的一封信」為題，表示她這次參加初選的目標，就是要「代表國民黨、下架高嘉瑜」。

游淑慧說，初選是一個信念實踐的過程，最終她會遵守選民的選擇。相信大家都同意，過去七年執政黨執政的問題和腐化，除了總統無心、官員無能外，另一個問題在於國會監督無力。在她看來，這四年不管高嘉瑜講了多少吐槽自己民進黨的話，但她的每一次投票始終按照黨的意志，而她也沒有阻止民進黨的腐化和傲慢， 甚至高自己也是疫苗關說的一員。

游說，高嘉瑜就是民進黨，因此要讓民進黨不再執政並且謙卑檢討，唯一的方式就是一席一席下架民進黨的立委們。

游淑慧也提到，去年底議員選戰結束後，市黨部即勸進和要求她要準備2024立委選戰、挑戰高嘉瑜。雖然現在李彥秀也表態再次參選，但公平初選是最好的方式。這兩天李彥秀不斷高喊團結對外，她同意。但她想說，團結的開始在於以誠相對，「人若誠信待我，我必真心待人，以誠相對才能真團結」。

游也質疑李彥秀，為何議員選完選議長，議長沒有如願，四個月不到又表態角逐立委。議員、議長、立委短短半年內，步步為營的爭取，這樣對黨內的合作團結，和選民觀感，真的有幫助嗎?「選與不選的反複，是她個人的選擇，但民眾會看重政治人物的道德、勇氣和誠信。」

游說，她相信狹路相逢勇者勝，何況港湖是國民黨優勢選區，市議員席次五比三，2024沒有道理再輸了。6屆的議員、2次的立委選舉，港湖給了李彥秀25年的機會和支持，這次希望能換一個新的選擇：游淑慧「新，才敢不一樣」，國民黨的文化，政治人物的作風、想法都應該變一變。