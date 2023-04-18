【專家之眼】陸調查台貿易壁壘 鬧上國際為哪樁？

中共商務部上周發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，內容涵蓋農產、五礦化工、紡織等我競爭力較弱產業，調查期可長達9個月，最遲會在2024年1月12日結束，就在我總統大選前日。而我經濟部確認，該公告的正式通知，是當晚由中共駐WTO代表團在瑞士致我代表團。朝野立委關注政府因應措施，經濟部長王美花說，事前並不知情，看了新聞才知；至於立委問，若台灣市場被迫開放，要如何協助相關產業，是否有任何主動方案？王答，政府會做跨部會討論，但要由誰回應、怎麼回應，政府還要討論。

中共把兩岸議題鬧上國際，確實出乎眾人意料之外。目前台灣輿論風向，官方已定調這是中共政治操作，而大多評論認為，中共是玩真的。

經貿官員指出，兩岸雙邊貿易不平等多年，中方沒有意見，現在「突然醒來」，又碰巧會在總統大選前夕結束調查，很難不與政治議題聯想。王部長說，如果以公布時機和中國對台這些軍演，確實會讓大家覺得已經都把政治議題和整個對台政治情勢，「看起來都有在掛鉤了」。行政院長陳建仁則指出，希望兩岸之間有什麼問題，可以坐下來好好地討論，可以根據WTO的機制與方法討論，不必把貿易問題加以政治化。

中共對台經貿政策一向是陽謀，目的就是要從經濟整合產生外溢到政治的效果。比較特別的是民進黨，平時中共給糖吃，說這意圖統戰、以商圍政，無力扭轉也就算了，反而還加重依賴性：台灣對大陸出口（含經香港轉口）占總出口比重，由2000年的約24%，在陳水扁執政時上升至2008年的39%後，接下來一直維持40%左右，到了蔡英文上台，2020年再上升到43.8%歷史新高。近兩年雖有回落跡象，但現在批評中共調查的政治化，看來又有所不甘。兩岸經濟到底該怎麼走，綠營總該拿個主意。

其次，中共此次調查是玩真的嗎？如果「真的」意思是指要拿調查結果在未來制裁台灣，為兩岸自由貿易作準備，恐怕未必。原因除了是大陸對台真正要害產業的經濟脅迫能力有限、制裁也會不利自身經濟外，更重要的是，相關措施可能會逆轉兩岸經貿密切趨勢，這與中共期望相反。

遠且不論，上月中共國台辦主任宋濤與台商、台青舉辦座談時，回應台商籲兩岸交流常態化建議時強調，大陸方面沒有阻礙，並說台胞不應缺席中國式現代化建設。本月中共全國政協主席王滬寧會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄時也說，隨著中國式現代化全面推進，加強兩岸交流合作更加有利於增進同胞福祉親情，有利於壯大中華民族經濟。中共在景氣需要強力復甦與全球供應鏈重組趨勢當口，若想要逆轉兩岸經濟，這並不聰明。

但綠營政府也別慶幸太早。原因在於中共向來不願意把兩岸議題國際化，但這次卻超乎預期地，透過世界貿易組織代表團通知台灣。目前多數說法，只著眼於中共準備進行兩岸鬥爭，但卻忽略討論中共破例原因。把兩岸鉅額貿易逆差讓世界看到，讓人擔心，這或許是總統選後，萬一不如意，準備對台下重手時的國際宣傳：它已對台仁至義盡。如果從這角度來看，這個重手到底為何？值得憂慮。