華府演說拋政策 柯文哲：站美國這邊也需要和中國交流

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聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，並回應與會者提問。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，並回應與會者提問。華盛頓記者張文馨／攝影

民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，他提出兩岸、外交和國防政策，主張不求戰也不畏戰，但要備戰，堅持台灣自主，原則上站在美國這邊，也希望透過跟中方的交流降低台海戰爭危機。

柯文哲說，他最近沒打算要訪問中國大陸，他認為重點在於大家想不想談，他主張台灣和大陸還是要溝通，然而當下，主張台灣和大陸要溝通都需要勇氣。

柯文哲說，務實的問題是，在現階段，美國政府不會讓台灣和大陸統一，大陸政府也不會讓台灣獨立，維持現狀恐怕是不得已的選擇；他重申處理對陸關係的五個「互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解，看待雙方的困難，找尋彼此能接受的方案；透過交流增加善意，兩岸總是有可談之處，從沒有爭議部分開始談起。

在國防政策上，柯文哲表示，台灣民眾黨主張不畏戰不求戰，備戰能戰才不怕戰爭，但也不主動挑釁；他說，民進黨求戰，國民黨畏戰，台灣民眾黨不求戰也不畏戰。

柯文哲提到，除了要在國防方面準備好，也要聯合外面盟友，台灣無法獨力對抗中國大陸。

柯文哲自評，第三勢力在台灣已經成長起來，有2成支持度的空間。

有學生問他，若2024年沒選上，2028年還要再選嗎？柯文哲說，「你要期待我明年一次就選上。」他說，在台北市有成功經驗，主張避免意識形態紛爭，回歸國家治理。

柯文哲在喬治華盛頓大學的活動，除了吸引學生參加，民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也坐在第一排聆聽，會後合照時意外形成兩人並肩而坐的畫面，會後柯彭二人相互握手致意。

民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，柯文哲在喬治華盛頓大學的活動，除了吸引學生參加，民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte，戴口罩者）也坐在第一排聆聽，會後合照時意外形成兩人並肩而坐的畫面，會後柯彭二人相互握手致意。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，柯文哲在喬治華盛頓大學的活動，除了吸引學生參加，民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte，戴口罩者）也坐在第一排聆聽，會後合照時意外形成兩人並肩而坐的畫面，會後柯彭二人相互握手致意。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，並回應與會者提問。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，並回應與會者提問。華盛頓記者張文馨／攝影

柯文哲 台灣民眾黨 華盛頓

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