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國際展能節國手帶回8金 蔡英文：將台灣技能分享全世界
蔡英文總統今天接見「第10屆國際展能節職業技能競賽代表團」，她肯定並感謝國手們的努力，為台灣贏得世界排名第3的佳績。她表示，政府會持續培養更多樣化的人才，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量；也期待大家以專業技術貢獻社會、實踐自我，並將台灣的技能經驗分享給全世界。
蔡總統致詞時首先歡迎代表團成員來到總統府。她說，第10屆的國際展能節職業技能競賽，因為疫情的關係推延了2年才舉行。這一次，國手為台灣帶回了8金、9銀、3銅的佳績，在世界排名第3，獲獎數更超越上屆。她恭喜各位國手，並感謝大家的努力。
蔡總統提到，今天現場還有參與培訓的裁判長、指導老師及翻譯團隊人員，大家的付出也功不可沒。因為有各位，才能讓國手練就精湛的技能，在國際競賽場上脫穎而出。為了迎接每4年舉辦一次的國際展能節職業技能競賽，從政府到民間都卯足全力，投入資源和人力。
蔡總統說，勞動部為國手量身打造培訓計畫，並且修訂辦法，除了提高獲獎獎金，也提高了培訓團隊的獎金，就是希望大家代表國家出國比賽的時候，沒有後顧之憂。政府會持續透過技職教育、職業訓練、以及技能檢定和競賽，來培養更多樣化的人才，提升台灣的國際競爭力，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量。
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