台義交流增溫 義大利增設駐米蘭台北辦事處

外交部將在義大利北部大城米蘭設立駐米蘭台北辦事處，增進雙邊實質關係，目前正在進行各項籌備作業。

外交部表示，全球主要國家多在米蘭設有總領事館，我國外貿協會在米蘭設有貿易中心推廣台灣商品，半導體廠商環球晶圓等台商在米蘭及其鄰近城市，亦設有營運據點，長榮航空去年10月25日開啟台北米蘭航線，我國設立駐米蘭台北辦事處，可因應直航帶來的強勁商旅需求，有助促進台義經貿交流的加乘效果。

外交部指出，駐米蘭台北辦事處成立後，將提供義北8個大區的商務、觀光、僑務、領務及海外國人急難救助服務，也將與我國駐義大利代表處密切配合，全方位增進台義各層面的實質關係，為國人及旅義僑胞提供更優質的服務。