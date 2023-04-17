在野立委質疑社會住宅完工進度落後 營建署稱：發包就算達成

立法院在野黨立委批評政府推動興建社會住宅完工進度落後，內政部營建署表示，工程決標，完成發包，就視為達成，譴責野政黨惡意扭曲社會住宅進度，醜化政府為居住正義的努力成果。

營建署指出，蔡英文總統上任後，以主動積極態度，推動三大居住協助政策照顧國民，研擬社宅興辦計畫，訂定8年20萬戶社宅目標，包含12萬戶直接興建，與8萬戶包租代管，中央與地方的達成數標準，始終如一，政府直接興建社宅今年3月底，達成超過7萬戶3000戶，包租代管社宅累計媒合6萬4000餘戶。

營建署表示，行政院去年7月1日宣布開辦300億擴大租金補貼專案，相較2021年14萬戶，倍增至將近兩倍。展現政府落實居住正義的決心，希望地方政府善盡職責，共同持續的進行這項永續的社會投資。

營建署說，依據行政院2017年3月6日核定社會住宅興辦計畫，直接興建戶數，是以工程完成發包，視為達成，這個標準從未改變。第一階段4萬戶社宅目標2020年底達成，2017年1萬9631戶，2018年2萬5424戶，2019年3萬1952戶，2020年4萬708戶，2020年累計達成5萬4554戶，去年累計達成7萬1112戶，截至今年3月底既有與新完工、興建中及已決標待開工的社宅，合計7萬3031戶，正按照社宅推動的進度，持續穩健成長，全力達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。

營建署表示，鑑於地方興建量能不足，中央協調各部會盤點篩選出適宜興辦社宅的土地，由國家住都中心為推動主力，興建約6.9萬戶社會住宅。至於社宅工程經費，地方政府及國家住都中心均採融資方式，先行取得工程款所需資金，後續再藉由中央補助收入及租金收入回收工程款。

營建署說，包租代管社宅截至今年3月底，累計媒合6萬4333戶，包含第一期5157戶、第二期1萬4527戶、第三期4萬4649戶，每季穩定成功媒合7000戶以上，有效引導民間住宅及廠商共同為居住正義付出。另為延續擴大包租代管政策效益，今年3月獲行政院核定執行第4期計畫，相關興辦經費已編列完畢，預計2024年中可達成8萬戶持續入住目標。

去年辦理300億元中央擴大租金補貼專案，透過相關創新作為及宣導措施，補貼戶數相較2021年13.1萬餘戶，倍增突破為27.8萬餘戶。今年精進採隨到隨辦、不設申請期限等方式，讓有需要的民眾隨時提出申請，將申請年齡從20歲調降至18歲，擴大對學生租屋族的照顧。

截至今年3月底，政府直接興建社會數量已超過7.3萬戶，加上包租代管6.4萬戶，整體社會住宅數量已近14萬戶，營建署表示，將全力達成20萬戶社會住宅的目標，也希望地方持續進行此項居住正義的社會投資。