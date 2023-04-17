不受馬克宏爭議言論影響 法國國會代表團訪台

週一（4月17日）上午，法國國民議會友台小組主席博多黑（Éric Bothorel）率團抵達台灣，在機場與台灣立法院副院長蔡其昌共同召開記者會。

此前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造訪中國，曾稱歐洲不該因台灣而捲入「不屬於歐洲的危機」；對此，博多黑說他們籌備此行已久，訪台與否不受該言論影響。他強調，台法之間「沒有誤解」，且法國對台灣的政策不變。

記者會上，博多黑多次重申「現狀」一詞。他強調此行將聚焦於維持台海現狀，並提及法國上週曾派軍艦行經台海附近，捍衛航行自由。他說，「如果台灣出事，將會改變世界」。

博多黑還表示，雙方關係不僅止於單純的經貿往來。他希望告訴所有台灣人：「我們跟你們站在一起，與你們關係密切，你們長期都會是我們的朋友。」另一位訪團成員樂格佩（Constance Le Grip）補充道，法台雙方共享人權、自由與民主價值，此行是為了支持這點並相互學習。

法國議員：對台支持「毫無模糊地帶」

根據台灣外交部，法國國民議會訪團將在台灣停留至20日，成員除了博多黑之外，還有友台小組副主席柯拉波（Mireille Clapot）、外委會副主席艾畢雍（Michel Herbillon）以及議員樂格佩，行程包含會晤台灣副總統賴清德、外長吳釗燮等人。24日，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）還將率領另一個訪團赴台。

台灣立法院副院長蔡其昌17日表示，法國國會成員訪台，象徵「台法關係實質地往前推進」。此前，他先在14日率領15位跨黨派立法委員前往巴黎，拜會法國參議院與國民議會，之後再與法國國民議會訪團一同搭機到台灣。

據台灣中央社15日的報導，博多黑說台法推動雙邊國會外交，見證了法國對台支持「毫無模糊地帶」。法國參議院外交與國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）則表示，支持提供裝備，幫助台灣自我防衛。他說，「想要和平必須備戰」，而且法國「也需要台灣協助對抗中國對法國的影響力」。

台灣民眾對西歐寄望不大

台灣與法國國會深化交流之際，法國總統馬克宏和德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）等人對台海兩岸的立場，持續引發關注。面對歐洲官員近期的表態，許多台灣人持不信任的態度。

一位35歲的飛行員楊安東尼（Anthony Yang）14日向DW表示，馬克宏的說法是一種「軟弱的表現」，似乎意在向中國政府釋出善意。他認為歐盟成員國太多，難以在台海局勢上達成共識；此外，歐洲距離太遠，如果中國真的入侵台灣，歐洲很難提供實質的幫助。在他看來，在緊急狀況下，台灣應該尋求附近的盟友協助。

40多歲的工程師賴先生（Ming-Wei Lai）則告訴DW，他對德國、法國、義大利等國寄望不大，反而認為中東歐、英國更是台灣可依靠的盟友。他主張，歐洲是一直到新冠疫情爆發、全球面臨半導體晶片短缺，才認知到台灣的戰略重要性。他說：「雖然歐盟有稍微比較意識到中國侵台可能的風險，但他們還是不覺得這是他們的事。」

另一名30多歲的台灣女性Ariel Yin抱持類似看法。她認為，歐洲似乎是因半導體供應鏈而認為台灣有價值，「好像沒有任何國家真心想幫忙維持台海和平穩定，因為他們都以自己的利益為優先」。

台灣政界、學界態度樂觀

對於西歐國家是不是台灣真正的抗中盟友，有些台灣民眾告訴DW，他們並沒有太多信任感，對馬克宏的言論亦不特別感到失望。不過，台灣政界的態度較為樂觀。

國民黨發言人林家興向DW表示，「從不懷疑馬克宏總統對台灣民主、台海和平的支持」。台灣總統府發言人Kolas Yotaka則說，如果有任何國家試圖改變現狀，「就要小心了」；中國不會只是台灣和亞洲的問題，「也會是歐洲的問題」。

有專家指出，傳統上台灣被視為美國的問題，歐洲對於成為美國「跟班」是有疑慮的。台灣師範大學國際台灣學研究中心顧問葉介庭接受DW訪問時表示，可以理解歐洲領袖主張不該在「美國的問題」上盲從美國。但他也說，馬克宏推出不同於美國的路線，似乎是為了表現差異而表現差異，而非出於明確、有原則的對中立場。

葉介庭還指出，歐洲領袖的表態，顯示台灣應繼續努力加強與西歐的關係。「隨著東歐國家對支持台灣的聲浪越來越大，歐洲產生了一種動力，要把台灣和中國放在更大的脈絡下看，也就是維持自由的世界秩序、對抗威權政體。」他認為，現在是台灣積極參與這些對話的關鍵時刻。

馬克宏對兩岸局勢的論點在歐美引發質疑，中國則暗批歐美進行「集團對抗」。中國外交部發言人汪文斌12日說：「有的國家並不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意。但是堅持戰略自主將會贏得更多尊重、更多朋友，搞脅迫、施壓只會遭到更多的抵制和反對。」

（綜合報導，William Yang對此文亦有貢獻）

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