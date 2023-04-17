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國民黨團：蔡英文承諾居住正義跳票變「居住不正義」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立法院黨團舉行「蔡英文總統承諾的居住正義！居住正義？居住不正義？」記者會 。記者蘇健忠／攝影
國民黨立法院黨團舉行「蔡英文總統承諾的居住正義！居住正義？居住不正義？」記者會 。記者蘇健忠／攝影

國民黨立院黨團上午舉行記者會表示，在蔡英文總統執政將近7年之下，居住正義淪為華而不實的口號，年輕人依舊買不起、租不好。國民黨團揭露蔡政府居住正義政策，包括20萬社宅興建、包租代管、租金補貼等，沒一項達標，居住正義淪為華而不實口號，台灣年輕人放棄買房夢想，現在租房都委屈，居住正義，根本是居住不正義。

國民黨團總召曾銘宗指出，2012年1月5日，還未當選總統的蔡英文在臉書上寫著：「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直在漲，你受得了嗎？你找到你想要的工作嗎？你的薪水有增加嗎？」原來，蔡總統早在2012年就知道在她的執政下現況，真的非常有眼光。

曾銘宗進一步表示，蔡總統在105年雙十國慶日演說，指出「年輕人憂慮房價太高、負擔太沉重，我們便著手辦理社會住宅，預計8年辦理20萬戶。台灣會跟許多先進國家一樣，變成一個社會住宅普及的國家。」曾質疑，蔡英文總統做到了嗎？結果是跳票、跳票、跳票。

曾銘宗表示，蔡政府執政快7年，從105年實質經常性薪資從39213元，到111年41357元，7年間增加2144元，平均一年增加306元，蔡英文要年輕人如何買得起房子？居住正義根本就是空的。在根據111年度全國非自住住家用房屋稅及個人歸戶統計資料顯示，擁有3戶以上者36707人，占6.9%；10戶以上者1659人。這就是蔡政府執政之下的居住正義，應該重新定義為「居住不正義」。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，行政院在2017年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」共8年，目標在2024年達成政府直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶的社會住宅。但是到了2023年2月28日為止，已經完工的社會住宅，僅占14%(17791戶)，包租代管達到76%(61132戶)。謝衣鳯質疑，蔡政府社宅執行率這麼差，難道要把爛攤子留給下一任新政府收拾？

謝衣鳯說，根據主計總處與內政部資料顯示，從106年2月起，租金指數逐年攀升，到了今年3月租金指數為103.25，創下歷年來新高；再根據內政部不動產資訊平台統計資料顯示，住宅價格指數從2017年第三季到去年第三季都呈現攀升。謝衣鳯分析，住宅價格影響的要素，有很大的比例是在利率，利率上升，住宅價格指數就會降低，這顯示蔡政府的打房辦法，對居住正義完全沒有幫助。

謝衣鳯提到，房價所得比從106年第一季9.24，到111年第三季上升為9.80，換言之，年輕人要不吃不喝9.8年，才能買得起房子。蔡政府推出的社宅政策，根本就劃錯重點。

蔡英文 居住正義 社會住宅

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