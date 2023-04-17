蔡英文：協助生醫產業國際布局 為世界做出更多貢獻

蔡英文總統今天接見國家生技醫療品質獎獲獎代表，她表示，政府會持續透過六大核心戰略產業政策，加速整合國內醫療機構、相關產業及各界資源，也會繼續協助生醫產業國際布局，一起為國人健康，產業繁榮，以及世界做出更多貢獻。

獲獎團隊代表由生技醫療科技政策研究中心董事長王金平率領到總統府，蔡總統恭喜獲獎者從激烈的競爭脫穎而出。她說，國家生技醫療品質獎有台灣生醫界奧斯卡美稱，今天的貴賓，都是醫界以及護理界的一時之選，在生技醫療產業具有影響力。

蔡總統指出，今天她來之前，看過大家的獲獎項目，每一項都很關鍵，也展現出台灣雄厚的醫療實力。像是這次獲得金獎的台大基因醫學團隊，研發出兒童罕病AADC缺乏症治療，去年得到歐盟核准上市。這項成就不僅是全球小小病患的福音，更是台灣生醫製藥產業邁向國際市場的重要里程碑。

蔡總統表示，她看到其他醫療院所獲的獎項，包括前瞻醫學研發、推動醫院的永續經營；還有廠商投入新冠肺炎的重症藥品、開發疫苗運送冷鏈，以及把AI人工智慧技術運用在長照，讓照護工作從更前端預防做起。

蔡總統指出，台灣的醫療研究、生醫產業，都有很好發展潛力。去年衛福部已經公告，放寬醫療法人投資企業20%的限制，讓醫療機構研究成果，能透過商業模式，更快速進入市場來使用，這不僅能提高產品的競爭力，也能讓醫療機構有更多的資源來研發新技術。政府還是會持續透過六大核心戰略產業政策，把國內的醫療機構、相關產業以及各界的資源，加速整合起來，讓大家能發展得更快更好。

蔡總統說，她對台灣的生醫產業很有信心，政府會繼續協助大家國際布局，一起為國人健康，產業繁榮，以及世界做出更多的貢獻。