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賴清德接見 葡萄牙議員：台灣需要朋友時 我們就在這裡

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見「葡萄牙國會議員訪問團」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見「葡萄牙國會議員訪問團」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見「葡萄牙國會議員訪問團」，他感謝訪團議員對台灣深厚的友誼及堅定的支持。並盼未來加強跟葡萄牙的合作關係，包括經濟與安全等合作，增進兩國人民福祉，成為民主國家最重要的夥伴。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統以及台灣人民熱烈歡迎葡萄牙國會友台小組主席奧利維拉（Paulo Rios de Oliveira）率團來台。他表示，在疫情邊境剛剛解封後，台海情勢變化之際，訪團用行動訪問台灣，表達對台灣的支持，顯得更加重要、格外有意義。

賴清德說，他要藉這個機會，衷心感謝奧利維拉長期以來對台灣支持，以及議員對台灣深厚的友誼。也感謝奧利維拉在今年2月，台灣駐葡萄牙代表處舉辦福爾摩沙俱樂部活動的時候，邀請了29位國會議員參加。此外，在2021年台鐵太魯閣號發生重大意外的時候，奧利維拉更在國會提案，發表哀悼文，傳達對台灣的關心與哀悼之意。這些對台灣的深厚情誼，台灣人民深受感動也非常感謝。

賴清德提到，葡萄牙在1974年「康乃馨革命」之後，由軍政權轉為民主國家，幾十年來對民主自由的價值堅定不移。葡萄牙不僅持續深化民主自由人權的工作，對於烏克蘭的支持也不遺餘力，充分展現了捍衛民主的價值，令人欽佩。

賴清德認為，台灣的歷史跟葡萄牙相仿，經過人民的努力，走過了那段黑暗的年代，也由專制走向民主。未來非常希望能夠加強與葡萄牙的合作關係，包括經濟與安全等合作，增進兩國人民福祉，成為民主國家最重要的夥伴。也祝福訪團此行圓滿成功，對葡萄牙跟台灣兩國的情誼，有更進一步的貢獻。

奧利維拉致詞時表示，在5個世紀以前，葡萄牙的船艦航海經過台灣的時候，就稱呼台灣為美麗之島、福爾摩沙之島，他和訪團所有成員這次非常高興能來台灣訪問，也要展現對台灣的支持之意。

奧利維拉認為，台灣是民主之島，目前走在世界的前面。葡萄牙跟台灣在距離上雖然非常遙遠，但是彼此的心非常相近，因為兩國都是自由民主之國，愛好和平、追求人權，享有相同的價值及理念。這些價值不會改變，也不能有任何人來改變。

奧利維拉指出，他在與台灣人民的互動中了解到，台灣人民對很多事情的態度，雖然是謙卑、和緩的，但其實是非常堅定地往前走。他也說，「台灣需要朋友的時候，我們就在這裡。」

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