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總統府免職健保署署長？薛瑞元證實是這件事

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
總統府網站今公布健保署署長石崇良的「免職令」。圖／擷取自總統府網站
總統府網站今公布健保署署長石崇良的「免職令」。圖／擷取自總統府網站

總統府網站今公布健保署署長石崇良的「免職令」，內容僅提到「石崇良另有任用」。經向衛生福利部部長薛瑞元查證，薛瑞元表示，他還沒有看到總統令，但「署長沒有換人，應該只是改以事務官身份任命。」

總統府網站發布中華民國112年4月17日總統令，內容指出，衛生福利部中央健康保險署署長石崇良另有任用，應予免職。對此，薛瑞元說，他不確定詳細情況，因為還沒看到內容。

薛瑞元說，推測應該是因為原本署長是「雙軌」的職缺，可以是以事務官任命，也可以政務官任命，之前有聽說石崇良申請改以事務官任命，可能是這件事情。

事務官和政務官有何差別？薛瑞元表示，政務官的好處是不受退休年齡限制，但隨時可以免職。事務官受到退休年齡限制，但比較有保障，包括薪資上，以及和任用規則比照公務人員。

薛瑞元 石崇良

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