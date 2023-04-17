資深媒體人羅友志昨天指控，新北市長侯友宜曾經在2014年搓圓仔湯，民進黨立委吳思瑤今天諷刺，這題因為「ChatGPT」沒有教，所以「HoHoGPT」只能跳Tone回答「台灣是一個民主化國家」，但是民主豈能是用錢買走公民參政權，這應該是威權腦露餡。

羅友志昨天在臉書發文指出，2014年時任新北市副市長侯友宜曾經提及要出資500萬元，要求他轉戰新北市汐止區議員選舉，侯友宜上午受訪時僅說，「台灣雖然保障言論自由，但是也是一個民主法治國家」。

吳思瑤中午在臉書發文以「侯侯做代誌？侯侯喬代誌？侯侯「出」代誌啦！」為題發文批評，有關500萬元搓湯圓這題，因為「ChatGPT」沒有教，所以「HoHoGPT」只能跳Tone回答「台灣是一個民主化國家」，但是民主豈是可以用錢買走公民的參政權，「威權腦露餡了吧！」

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，侯友宜接受媒體訪問不敢講案情，不敢確認有沒有涉及搓湯圓，他只說台灣是一個民主法治的國家、尊重言論自由，但是言論自由也不能污衊侯友宜的名譽，因為這是公訴案件。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰則說，侯友宜面對羅友志提出的質疑，他只敢說以民為天，然後用一抹裝傻的微笑，就想要把這件事情帶過，「但是他一天不把這個事件說清楚，現在就是台灣政治的一片烏雲」。

洪申翰指出，侯友宜最近勸退新北市議員陳偉杰參選北海岸立委，最近再把新北市議員劉哲彰給勸退掉，「看到這些新聞我們不禁在想，所以500萬元是不是放在這些照片的桌子下面？我們心中都有很深的狐疑」。

洪申翰認為，如今面對選舉搓圓仔湯的疑雲，侯友宜明明可以講清楚，但是他卻選擇逃避，甚至想要用笑容帶過去，只會說台灣是個民主法治的國家，「這些我們都知道，但是你到底有沒有做這些事情，你還是不說」。

民進黨立委林宜瑾受訪時表示，侯友宜總是答非所問，所以被諷刺是「HoHoGPT」，如今又在馬拉松比賽自以為幽默地說，2024的總統大選像馬拉松一樣，一個人跑也許跑得快一點，但是團隊一起跑會跑得更久。

林宜瑾直言，侯友宜根本就是高雄市前市長韓國瑜2.0，「根本就是韓總機翻版」，要不要選總統就一句話，侯友宜到底敢不敢說。