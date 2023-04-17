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侯友宜跳Tone回台灣是民主化國家 綠委諷ChatGPT沒有教

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新北市長侯友宜上午視察八里區新竹物流智慧物流轉運中心動土典禮。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜上午視察八里區新竹物流智慧物流轉運中心動土典禮。記者張睿廷／攝影

資深媒體人羅友志昨天指控，新北市長侯友宜曾經在2014年搓圓仔湯，民進黨立委吳思瑤今天諷刺，這題因為「ChatGPT」沒有教，所以「HoHoGPT」只能跳Tone回答「台灣是一個民主化國家」，但是民主豈能是用錢買走公民參政權，這應該是威權腦露餡。

羅友志昨天在臉書發文指出，2014年時任新北市副市長侯友宜曾經提及要出資500萬元，要求他轉戰新北市汐止區議員選舉，侯友宜上午受訪時僅說，「台灣雖然保障言論自由，但是也是一個民主法治國家」。

吳思瑤中午在臉書發文以「侯侯做代誌？侯侯喬代誌？侯侯「出」代誌啦！」為題發文批評，有關500萬元搓湯圓這題，因為「ChatGPT」沒有教，所以「HoHoGPT」只能跳Tone回答「台灣是一個民主化國家」，但是民主豈是可以用錢買走公民的參政權，「威權腦露餡了吧！」

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，侯友宜接受媒體訪問不敢講案情，不敢確認有沒有涉及搓湯圓，他只說台灣是一個民主法治的國家、尊重言論自由，但是言論自由也不能污衊侯友宜的名譽，因為這是公訴案件。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰則說，侯友宜面對羅友志提出的質疑，他只敢說以民為天，然後用一抹裝傻的微笑，就想要把這件事情帶過，「但是他一天不把這個事件說清楚，現在就是台灣政治的一片烏雲」。

洪申翰指出，侯友宜最近勸退新北市議員陳偉杰參選北海岸立委，最近再把新北市議員劉哲彰給勸退掉，「看到這些新聞我們不禁在想，所以500萬元是不是放在這些照片的桌子下面？我們心中都有很深的狐疑」。

洪申翰認為，如今面對選舉搓圓仔湯的疑雲，侯友宜明明可以講清楚，但是他卻選擇逃避，甚至想要用笑容帶過去，只會說台灣是個民主法治的國家，「這些我們都知道，但是你到底有沒有做這些事情，你還是不說」。

民進黨立委林宜瑾受訪時表示，侯友宜總是答非所問，所以被諷刺是「HoHoGPT」，如今又在馬拉松比賽自以為幽默地說，2024的總統大選像馬拉松一樣，一個人跑也許跑得快一點，但是團隊一起跑會跑得更久。

林宜瑾直言，侯友宜根本就是高雄市前市長韓國瑜2.0，「根本就是韓總機翻版」，要不要選總統就一句話，侯友宜到底敢不敢說。

侯友宜 民進黨

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