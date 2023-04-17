民進黨團要侯友宜好漢做事好漢當 吃案喬案都不是好漢

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，新北市長侯友宜被指控公器私用，在辦公室搓圓仔湯的事情，明確違反選罷法及刑法規定，民進黨團請檢調看報分案，重大矚目的案件要立即傳訊，侯友宜更要好好講清楚。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，鄭運鵬說，侯友宜慣性吃案與喬案，這些都不是好漢的行為，如果侯友宜自稱是漢子的話，請他把所有案件講清楚，說不清楚的，都不是好事情。

鄭運鵬指出，資深媒體人羅友志昨天在臉書發文，侯友宜涉及喬案、喬人事與搓圓仔湯，侯友宜2014年在新北市副市長辦公室喬國民黨議員參選人退選的事情，這些都是公器私用，明確涉及違法的事項。

鄭運鵬說，侯友宜遭指用不正當利益，勸退黨內初選的參選人，已經涉及違反公職人員選舉罷免法與刑法規定，這些都是公訴罪，重大矚目案件要立即傳訊侯友宜跟羅友志。

鄭運鵬表示，台灣是民主法治的國家，如果其中有人涉及誹謗或捏造，檢調單位應該要還給侯友宜清白，但是如果侯友宜是百分之百違法，這些事情就是明確的公器私用，絕對都是違法的事項。

民進黨立委張宏陸說，侯友宜就是用喬事情的方式做事情，說話的口氣不太像是市長，反而是有點像在喬事情，半強迫的方式，侯友宜應該要主動說明清楚，不是閃閃躲躲，所有新北市民都想要知道真相。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，侯友宜一天不把事件說明清楚，那他就是台灣政治的一片烏雲，如果真的沒有做就好好講清楚，反而是羅友志要背負相關的法律責任，侯友宜自己不講清楚，反而叫小弟出來頂罪，反而更讓人覺得此地無銀三百兩。