快訊

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

國民黨徵召時間不定 侯友宜、郭台銘陣營「等待中」各有準備

呂秀蓮：雙英出訪後國內非常不團結 國家出了嚴重問題

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮今天舉行「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會。記者黃義書／攝影
前副總統呂秀蓮今天舉行「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會。記者黃義書／攝影

前副總統呂秀蓮今天表示，蔡英文總統出訪過境美國，與前總統馬英九訪問中國大陸後，國內非常不團結，分為親美派和親中派，這顯示國家出了非常嚴重的問題。

呂秀蓮說，1895年4月17日是馬關條約簽訂的日子，當年祖先毫無能力，台灣莫名其妙被出賣掉，現在的情況看起來很不一樣，其中還有很多東西給予警示。一方面要愈來愈警覺，誰希望台灣變成下一個烏克蘭，另一方面也要反省，馬關條約以後，從祖先試圖成立台灣民主國卻失敗的經驗，現在的從政人物是否有歷史感、責任感，要一直被動嗎。

呂秀蓮表示，她很早就提醒，兩岸關係愈來愈嚴峻，愛和平，保台灣，終於現在連中共也開始打和平牌了，台灣人民有沒有做好決心，和平應該掌握在台灣人民的手裡，這是這場運動很重要的一點。

她說，肯定前後任總統的用心及努力，但從雙英出訪，她也看到非常多的問題，第一是國內非常不團結，明顯分為親美和親中派，一方主張台灣跟中國大陸都是一個中國，另一方主張中華人民共和國跟中華民國互不隸屬，前後任總統居然南轅北轍到這種程度，證明國家出了非常嚴重的問題。

呂秀蓮指出，要慎選下一屆領導人，可以超越黨派，擁有適合的個人條件、經歷、智慧、應變能力及品格。

對於民進黨總統參選人賴清德是否符合她提出的標準，呂秀蓮說，她不能表達自己的立場。

呂秀蓮 馬英九 台灣人

延伸閱讀

影／雙英出訪一親中、一親美 呂秀蓮：非常不團結

巴西總統訪中重申奉行一中原則 外交部：嚴正譴責

張亞中喊當總統打造台灣成「非戰和平區」 做不到就辭

評雙英訪外行程 賴清德：馬英九走回過去 蔡英文走向世界

相關新聞

柯文哲抵華府展開訪美重頭戲 親美同時維持對中往來

民眾黨主席柯文哲訪美抵華府，預計17日展開拜會；他16日表示，此行預計聽取美國對台灣的看法，台海必須預防開戰，在與美國親...

「世界的關心，從不只有在媒體」 台灣如何成為外媒焦點？學者提5觀點

台海議題、裴洛西訪台、地緣政治、COVID-19、同性婚姻⋯⋯等議題，在近年來，讓台灣成為國際關注的焦點，尤其當前緊張的情勢，讓台灣的關注度來到史上新高。

民進黨團要侯友宜好漢做事好漢當 吃案喬案都不是好漢

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，新北市長侯友宜被指控公器私用，在辦公室搓圓仔湯的事情，明確違反選罷法及刑法規定，民...

國民黨徵召時間不定 侯友宜、郭台銘陣營「等待中」各有準備

國民黨總統徵召提名重要指標的內部參考民調，預計5月中旬啟動，新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘最後一個月的衝刺期，也將全面展開，在完成第二階段黨內及泛藍整合，納入整合非綠聯盟的條件及能力後，最遲6月初決定公布總統徵召提名人選。...

呂秀蓮：雙英出訪後國內非常不團結 國家出了嚴重問題

前副總統呂秀蓮今天表示，蔡英文總統出訪過境美國，與前總統馬英九訪問中國大陸後，國內非常不團結，分為親美派和親中派，這顯示...

民眾黨團指社宅政策恐跳票 未對症下藥僅是打葡萄糖水

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，指蔡政府從「房市三箭」到「新住宅三箭」都射歪，無力解決高房價問題；內政部長林右昌大內宣「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦