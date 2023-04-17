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民眾黨團指社宅政策恐跳票 未對症下藥僅是打葡萄糖水

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 圖/民眾黨團提供
民眾黨立委陳琬惠。 圖/民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，指蔡政府從「房市三箭」到「新住宅三箭」都射歪，無力解決高房價問題；內政部長林右昌大內宣「20萬戶社宅年底達陣」，不僅將包租代管計算其中，也把規劃中的社宅計入，明顯灌水數據。民眾黨立委陳琬惠質疑，蔡政府的政策「都只是在打葡萄糖水」，根本沒有對症下藥。

陳琬惠指出，若不能解決租屋黑市，就是變相墊高房屋的價值，反而無法解決高房價問題；林右昌也承認租金補貼、青年購屋基金、房貸補貼等政策，都無法有效解決高房價，只是一時的救濟措施，無法治本，「蔡政府慣性使用華麗的打房詞藻騙票」。

陳琬惠表示，租金補貼只發放7成，顯見房客普遍不敢登記，「凸顯管理租屋市場的重要性」，應有公正公開、有公權力保護的體制。民團提出許多建議方法，包括鼓勵房東登記、稅務既往不咎、目前已經存在不動產資訊網的也要建立租屋數據揭露等。

陳琬惠指出，政府七年不對症下藥、重分配政策無效，「居住正義成了空中樓閣」，近期林右昌部長稱高房價是慢性病 ，但到底是誰長期放任住房市場與民眾所得暴露在不良環境之中？又是誰持續讓「慢性病」惡化的？

民眾黨團呼籲政府，必須拋掉過度美化的數值，以即時入住的戶數檢討社宅政策，同時解決高房價和租屋黑市的問題，「別再把打炒房變成打假球」，而是要讓人民住得起、租得好，且住得安穩、有尊嚴。

陳琬惠 林右昌 民眾黨

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