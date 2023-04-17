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最新民調 六成七民眾不贊同「台灣與大陸同屬一中」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。聯合報系資料照片

台灣民意基金會今天發表即時民調，針對前總統馬英九訪問中國大陸時稱「兩岸同屬一中，一中是中華民國」，調查民眾看法，結果發現，6.9%非常贊同，15.6%還算贊同，25.3%不太贊同，41.8%一點也不贊同， 7.9%沒意見，2.4%不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣 人中，六成七不贊同「台灣與大陸同屬一個中國」，二成三贊同。同時，強烈不贊同的人高達四成二。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是台灣社會主流民意明確不接受九二共識的核心概念。

調查也指出，從年齡層看，不分老少，每一個年齡層都呈現一面倒不贊同「台灣與大陸同屬一個中國」。但進一步看可以發現，年紀越輕，不贊同比例越高。20至24歲民眾中，八成五不贊同，一成五贊同。25至34歲，八成三不贊同，一成三贊同。35至44歲，七成二不贊同，一成七贊同。45至54歲，六成不贊同，三成贊同。55至64歲，六成三不贊同，二成九贊同。65歲及以上，五成七不贊同，二成五贊同。

調查也顯示，從政黨支持傾向看，除了國民黨支持者多數贊同「台灣與大陸同屬一個中國」外，其他各黨都呈現絕大多數不贊同。國民黨支持者中，五成三贊同，三成九不贊同。民進黨支持者中，2.9%贊同，九成四不贊同。民眾黨支持者中，二成三贊同，七成三不贊同。中性選民中，一成六贊同，六成不贊同。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間為4月9至11日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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