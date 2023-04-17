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賴清德接見葡萄牙國會訪團 曝自己是C羅球迷

中央社／ 台北17日電

副總統賴清德今天在總統府接見葡萄牙國會議員訪問團，他感謝訪團在邊境剛解封、台海情勢變化之際訪台，表達對台灣支持；賴副總統並向訪賓透露，自己是葡萄牙足球明星「C羅」的球迷，這屆世界盃足球賽，他是為葡萄牙加油。

葡萄牙國會友台小組主席奧里維拉（Paulo Rios deOliveira，另譯，奧利維拉）應政府邀請於4月14日至19日率團訪問台灣，賴副總統上午在總統府接見訪團。

賴副總統致詞提到，在經歷COVID-19疫情，邊境剛解封之後，及台海情勢變化之際，訪賓們用行動訪問台灣，表達對台灣的支持，顯得更加重要，格外有意義，他要利用難得的機會，感謝奧里維拉長期以來對台灣的支持，以及眾議員對台灣深厚的友誼。

他說，感謝奧里維拉在今年2月台灣駐葡萄牙辦事處舉辦福爾摩沙俱樂部活動時，邀請了29名國會議員參加；特別是在2021年，台灣太魯閣號發生重大意外時，奧里維拉在國會提案發表哀悼文，傳達對台灣的關心與哀悼，這些對台灣展現深厚情誼的行動，台灣人民都有接收到、也深受感動。

賴副總統說，台灣非常欽佩葡萄牙在1974年康乃馨革命之後，由軍政權轉為民主國家，幾十年來對民主自由的價值堅定不移，沒有流任何一滴血，也沒有任何暴力，這在民主國家是少有的民主成就。

他指出，葡萄牙不僅持續深化葡萄牙本身的民主自由人權工作，對於烏克蘭的支持也不遺餘力，充分捍衛民主價值，令人欽佩。

賴副總統說，台灣的歷史與葡萄牙相仿，經過人民的努力，也走過那一段黑暗的年代，由專制走向民主，並沒有流下鮮血。

他說，未來非常希望加強與葡萄牙的合作關係，透過經濟合作，建立安全的聯盟，增進兩國人民的福祉，成為民主國家最重要的夥伴。

致詞最後，賴副總統提到，他看到訪團很高興，他必須要在訪團面前講，他是葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的球迷，「在這屆世界盃足球賽，我是為葡萄牙加油」。

賴清德這段發言，讓與會者露出笑容，現場氣氛輕鬆。

葡萄牙 足球 議員

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