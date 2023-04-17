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蔡總統接見職業技能競賽代表 盼台灣經驗分享世界

中央社／ 台北17日電

總統蔡英文今天接見第10屆國際展能節職業技能競賽代表團，她說，政府會持續培養更多樣化的人才，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量；也期待大家以專業技術貢獻社會，並將台灣的技能經驗分享給全世界。

蔡總統致詞時首先歡迎代表團到總統府，她說，第10屆的國際展能節職業技能競賽，因為疫情的關係推延了2年才舉行。這一次，選手為台灣帶回了8金、9銀、3銅的佳績，在世界排名第3，獲獎數更超越上屆。

蔡總統提到，今天到場還有參與培訓的裁判長、指導老師、翻譯團隊人員，大家的付出功不可沒。因為有大家，才能讓選手練就精湛的技能，在國際競賽場上脫穎而出。為了迎接每4年舉辦一次的國際展能節職業技能競賽，從政府到民間都卯足全力，投入資源和人力。

蔡總統進一步說明，勞動部為國手量身打造培訓計畫，並且修訂辦法，除了提高獲獎獎金，也提高培訓團隊的獎金，就是希望大家代表國家出國比賽的時候，沒有後顧之憂。

蔡總統表示，政府會持續透過技職教育、職業訓練、以及技能檢定和競賽，來培養更多樣化的人才，提升台灣的國際競爭力，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量。她期待大家以專業技術貢獻社會，實踐自我，並將台灣的技能經驗分享給全世界。

團隊 蔡英文

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