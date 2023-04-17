立委指補助無法從根本解決問題 反助漲高房價和房租

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，政府應重新檢討社宅政策，解決高房價問題，別再喊口號大內宣，用實際行動展現落實居住正義決心。民眾黨黨團幹事長張其祿認為，租金補貼、房貸補助無法根本解決問題，更可能變相助長高房價與房租，形成惡性循環。

張其祿表示，新住宅三箭包括擴大辦理租金補貼，減輕中低薪房貸族壓力，持續推升社宅總量。內政部數據顯示，全台社宅12萬6098戶與包租代管6萬4333戶，合計19萬0431戶，貌似離20萬戶目標不遠，但民眾可能會理解為有20萬戶社宅可入住，殊不知包租代管也算在其中，甚至將興建中，待開工及規畫中的社宅都計算在內。

張其祿指出，在蔡政府原本規畫達標民國113年底實際入住的，保守估計僅2.5萬戶，就算加上包租代管頂多10多萬戶，美化政見數據造成民眾認知上的落差，是否早就計畫好，甩鍋給下一任政府。

張其祿認為，政府要在剩下的一年多任期，提高社宅數量，難如登天，更別說113年底提供入住。現階段應加快辦理包租代管，不要因為快達到20萬戶的假目標，就放緩業務進度，應積極以包租代管緩解短時間內的社宅需求。

張其祿表示，社宅興建應重新長期計畫，拋棄過度美化數值，以民眾即時入住的戶數，以及務實的計算方式，進行政策評估。

張其祿認為，租金補貼和房貸補助，本意是為了讓民眾在高房租、高房價環境下仍可住房，但這無法解決根本問題，補助可能變相助長高房價與房租，形成惡性循環。主計總處公布3月房租指數103.25，再創歷史新高，年增率達2.3%。加上通膨、電價、升息等因素，房東有藉口漲房租，將成本轉嫁到租客身上。