影／雙英出訪一親中、一親美 呂秀蓮：非常不團結

前副總統呂秀蓮上午出席「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會。呂秀蓮表示今年是馬關條約128年紀念日。馬關條約後，從先人曾試圖成立「台灣民主國」的失敗經驗來看，對比現今的從政人物有沒有一點歴史感、責任感，我們要一直被動嗎？

而對於兩岸關係，呂秀蓮會前受訪時則表示，和平沒有實力，談不上和平。肯定前後任總統的用心與努力，但從雙英出訪，可看到國內是非常不團結。很明顯分為二派，互相對立；一派親中、另一派親美；一位總統認為台灣與中國同為一個中國，另一位總統主張中華人民共和國和中華民國互不隸屬，前後任總統竟然南轅北轍，足以證明我們號稱民主的國家，出了一個非常嚴重的問題。