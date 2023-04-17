柯文哲抵華府展開訪美重頭戲 親美同時維持對中往來

民眾黨主席柯文哲訪美抵華府，預計17日展開拜會；他16日表示，此行預計聽取美國對台灣的看法，台海必須預防開戰，在與美國親近的同時，毋須和中國大陸惡言相向。

柯文哲表示，本周與美國官方接觸，見完面了大家就知道。

柯文哲表示，出國回看台灣就知道，台灣要解決的問題還有很多，美台也不是所有議題都保持一致，例如美國不滿台灣的國防經費額度，如今延長義務役役期，台灣政府後續要解決的包括訓練內容和義務役薪水等問題。

柯文哲表示，美國官方關心台海局勢，但台灣不要老是靠美國保護，講到最後還是要靠自己。

對於國民黨主席朱立倫喊話「盼與民眾黨主席柯文哲團結」，柯文哲說，這是透過媒體放話，他認為自然就好；選戰要打到明年初，柯文哲說，不投藍不投綠的第三勢力已經出現，只是還沒有大到只憑自己就能當選，選舉還有9個月可以努力；對於和藍或綠合作，他說，順其自然。

與此同時，柯文哲在華府證實，其過去的市長辦公室主任蔡壁如接受中國大陸智庫邀請訪陸。

柯文哲表示，蔡送了申請表到黨中央，他也看過，蔡壁如此行為參加北京市社會科學院和上海市社會科學院的座談。

柯文哲說，不需要透過蔡壁如對北京傳遞訊息，他過去擔任市長期間舉辦世大運和雙城論壇，每年都要交手，本來就可以和對岸溝通。

柯文哲華府行自17日起跑，預計拜會美台商會，到喬治華盛頓大學演說；18日拜會國會議員，在玉山科技論壇演說與茶敘。

柯文哲19日預留「重要拜會」行程，接著到約翰霍普金斯大學演說，與美國在台協會前副處長葛天豪（David Keegan）對談，並拜會國會議員；20日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）演講、對談和參加閉門會議；21日赴雙橡園會晤中華民國駐美代表蕭美琴，接受美國之音專訪後，結束華府行。