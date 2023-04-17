民進黨立委一階初選隨機民調今起跑 北海岸兩強廝殺

民進黨第一階段初選今天起跑，淡水何博文、彭莉惠捉對廝殺，跨區挑戰的前議員何博文由湧言會大力支持，重兵挺進；在地的彭莉惠陸空戰並行，也站街頭尋求民眾支持。

民進黨今天開始全國立委選區隨機抽區做電話民調，其中新北溪北區為綠營激戰區，有意參選人不少，引發關注。新北立委第一選區由市黨部主委何博文對上前市議員參選人彭莉惠。

黨務人士透露，蘇系前立委呂孫綾經協調後「被退選」，同派系彭莉惠在登記截止前參選，檯面上無法獲得蘇系人馬支持，但部分蘇系成員仍會為她在臉書按讚。呂孫綾說，參選人都非常優秀，只要最後獲黨內提名就會支持。

何博文近期勤跑各活動， 昨表示自己願追隨馬偕博士的腳步為這塊土地奉獻，「焚而不燬」，替人民「拚建設、顧民生、護台灣。」彭莉惠努力站街口，也分享外送員幫她發文宣，也有她任教的淡江大學教授休假時幫忙挨家挨戶拜票，感謝所有人支持，從人情冷暖中感受到滿滿的溫暖與真情。

地方人士觀察，何博文這次非常拚，幾乎走遍各大餐會及路口，不只都會區，偏鄉等也不放過；彭莉惠因過去主攻淡水都會區，近期也防守八里及泰山一帶，雙方競爭激烈。連帶國民黨立委洪孟楷近期也有看到動起來，綠營初選讓北海岸選情熱絡，更提早爆發藍綠攻防。