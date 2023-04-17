快訊

防疫險慘賠拖累…鄉民團保流標頻傳 衝擊弱勢保障

國民黨二階初選今領表 新北溪南多區參選大爆炸陷激戰

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
藍營在去年九合一大勝，多名議員都想轉換跑道參與立委初選，中和、汐止及板橋都已經有多人表態。圖／本報資料照片
藍營在去年九合一大勝，多名議員都想轉換跑道參與立委初選，中和、汐止及板橋都已經有多人表態。圖／本報資料照片

國民黨今辦理二階立委初選，已經有不少現任議員表態或被點名，尤其溪南都會區更是如此，恐因激戰出現裂痕。新北市黨部主委黃志雄表示，需協調區只是少數，黨有一定機制處理，現在還沒開始怎會有裂痕？且市長侯友宜也會關心，但不是說協調不成才找侯協調。

黨務人士透露，藍營在去年九合一大勝，多名議員都想轉換跑道參與立委初選，中和、汐止及板橋都已經有多位議員表態，更別提還有一些空降奇兵及地方人士競逐；有幹部擔心，若內部協調沒弄好，恐如大新店區出現裂痕。

地方人士分析，中和四位藍營議員本人或家族都有參選意願；板橋東西兩區有議員林國春、葉元之、劉美芳及黨發言人李明璇；汐金萬瑞平雙共也有議員廖先翔評估中，律師簡榮宗、黨發言人蕭敬嚴表態，多人將陷激戰。

黃志雄表示，要協調的區只是少數，上述幾個區的確看起來比較熱門，但現在也要先等領表登記程序完成才能做協調，因為黨有一定制度處理提名程序；原則上登記完一周內會協調，如果大家參選議員堅定，就會進一步討論初選辦法。

另外，這次大新店區初選廝殺，期間又多次協調，最後還「驚動」侯友宜。黃志雄回應，現在二階都還沒開始怎會有裂痕？其實在初選結果揭曉之前，都會有很多協調空間，期間雙方或地方仕紳都會去參與協調，侯友宜也會關心，但並非如大新店區一樣說協調不成才找侯友宜，畢竟市長的工作還是做好市政。

黃志雄提到，原則上只要各方認同一定選制就採納，沒有說一定都三七或全民調，只有當大家意見相左時，才會送委員會決定，所以沒有一定就是三七制。

國民黨新北市黨部立委二階初選今領表登記，溪南都會區參選大爆炸。圖／新北市黨部提供
國民黨新北市黨部立委二階初選今領表登記，溪南都會區參選大爆炸。圖／新北市黨部提供

2024大選

延伸閱讀

侯友宜被爆曾出500萬搓湯圓！綠委諷「侯侯喬初選」 犯錯推部屬來當韭菜

羅友志提搓湯圓說 江怡臻、呂家愷願賭議員職務為侯友宜作保

感謝劉哲彰禮讓並團結 羅明才：侯友宜是關鍵

新北鐵道馬開跑 北北基桃4市組隊參賽

相關新聞

內幕／侯友宜突衝住家 劉哲彰選造勢之夜前退選有原因

新北大新店選區是藍營在新北第一階段初選唯一內戰區，挑戰者新北市議員劉哲彰原預計與現任立委羅明才初選，但昨凌晨卻突然發聲明...

民進黨立委一階初選隨機民調今起跑 北海岸兩強廝殺

民進黨第一階段初選今天起跑，淡水何博文、彭莉惠捉對廝殺，跨區挑戰的前議員何博文由湧言會大力支持，重兵挺進；在地的彭莉惠陸...

國民黨二階初選今領表 新北溪南多區參選大爆炸陷激戰

國民黨今辦理二階立委初選，已經有不少現任議員表態或被點名，尤其溪南都會區更是如此，恐因激戰出現裂痕。新北市黨部主委黃志雄...

藍初選港湖三姝之爭？ 闕枚莎:陷天人交戰 給我幾天思考

國民黨第二階段初選今天開放登記，北市內湖南港選區，除議員游淑慧、李彥秀已表態登記，以五屆連任的北市議員闕枚莎則在臉書表示...

賴清德評蔡、馬出訪 走兩條不同的路

副總統賴清德昨天表示，台灣目前的關鍵是選擇正確的道路，上月蔡英文總統出訪、前總統馬英九赴中，恰恰顯示台灣兩條不同的道路，...

侯友宜協調 新北11選區羅明才免初選出線

新北市立委第十一選區國民黨初選陷入「內戰」，議員劉哲彰挑戰資深立委羅明才，黨內有人認為應由總統參選人整合黨內外，為黨拆彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦