國民黨二階初選今領表 新北溪南多區參選大爆炸陷激戰

國民黨今辦理二階立委初選，已經有不少現任議員表態或被點名，尤其溪南都會區更是如此，恐因激戰出現裂痕。新北市黨部主委黃志雄表示，需協調區只是少數，黨有一定機制處理，現在還沒開始怎會有裂痕？且市長侯友宜也會關心，但不是說協調不成才找侯協調。

黨務人士透露，藍營在去年九合一大勝，多名議員都想轉換跑道參與立委初選，中和、汐止及板橋都已經有多位議員表態，更別提還有一些空降奇兵及地方人士競逐；有幹部擔心，若內部協調沒弄好，恐如大新店區出現裂痕。

地方人士分析，中和四位藍營議員本人或家族都有參選意願；板橋東西兩區有議員林國春、葉元之、劉美芳及黨發言人李明璇；汐金萬瑞平雙共也有議員廖先翔評估中，律師簡榮宗、黨發言人蕭敬嚴表態，多人將陷激戰。

黃志雄表示，要協調的區只是少數，上述幾個區的確看起來比較熱門，但現在也要先等領表登記程序完成才能做協調，因為黨有一定制度處理提名程序；原則上登記完一周內會協調，如果大家參選議員堅定，就會進一步討論初選辦法。

另外，這次大新店區初選廝殺，期間又多次協調，最後還「驚動」侯友宜。黃志雄回應，現在二階都還沒開始怎會有裂痕？其實在初選結果揭曉之前，都會有很多協調空間，期間雙方或地方仕紳都會去參與協調，侯友宜也會關心，但並非如大新店區一樣說協調不成才找侯友宜，畢竟市長的工作還是做好市政。