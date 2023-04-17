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防疫險慘賠拖累…鄉民團保流標頻傳 衝擊弱勢保障

內幕／侯友宜突衝住家 劉哲彰選造勢之夜前退選有原因

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
羅明才昨上午在臉書放上與市長侯友宜及選區內所有議員的照片，並強調「團結力量大，爭取2024勝選」。圖／取自羅明才臉書
羅明才昨上午在臉書放上與市長侯友宜及選區內所有議員的照片，並強調「團結力量大，爭取2024勝選」。圖／取自羅明才臉書

新北大新店選區是藍營在新北第一階段初選唯一內戰區，挑戰者新北市議員劉哲彰原預計與現任立委羅明才初選，但昨凌晨卻突然發聲明表示要退選，外界認為劉是「被搓掉」，引發討論。

劉哲彰表示，初選這陣子期間，自己雖然身體很累，但心不累，主要還是因為父母親壓力很大，作息都受到影響，很擔心父母身體狀況；再加上羅明才一直懇託，為了黨內團結再禮讓一屆，將所有工作完成，在眾多考量下，選擇退出初選。

劉哲彰透露，其實這段期間確實有思考有關退選事情，但一直沒下決定，也並非因為侯友宜「來喬」。侯在14日晚間突然到家中，自己跑完行程也趕緊回家，當時侯只是來「關心」。

劉哲彰指出，懇談過程中，自己也沒想到侯沒有叫他不要選，反而還鼓勵為什麼不選到底？應該要堅持，這情況讓他也很訝異，讓他感覺到侯的大公無私，而自己在思考兩個晚上後，幾經思考「成功不必在我」才下最後決定，所以沒有所謂「喬人選」一說。

另外，因為昨晚就是高雄市前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱參與羅明才的造勢活動，外界也認為選在當天凌晨退選是否有特別關係。劉哲彰駁斥，自已民調一直超前，又因為曾擔任過地方黨部主委，黨員票也不成問題。

劉哲彰認為，他的領先都不是一場造勢活動就可扭轉的，但因前述原因，再加上周一就要發黨員投票通知單，若都寄出後，初選就一定要繼續下去，所以才會在昨凌晨宣布。

羅明才陣營指出，羅明才這次在侯友宜競選連任中大力幫忙，兩人關係很行，侯與羅雙方近期也都有保持聯絡，侯並打電話給羅關心；過程中當然有協調，但若劉哲彰要參選到底也是尊重。

羅明才表示，團結是雙方共識，過程中多次協調，但自已怎麼說都沒用，感謝侯友宜以市長高度有智慧地處理，感謝劉哲彰團結，大家一起打拚。

地方人士認為，侯友宜上次出手第一選區協調成功，這次是因為劉哲彰參選意願很強，再加上市政繁忙才較晚關心。

新北市議員劉哲彰。圖／本報資料照片
新北市議員劉哲彰。圖／本報資料照片
新北大新店選區立委初選深夜震撼彈，新北市議員劉哲彰突在臉書放上與市長侯友宜的合照並宣布退選。圖／取自劉哲彰臉書
新北大新店選區立委初選深夜震撼彈，新北市議員劉哲彰突在臉書放上與市長侯友宜的合照並宣布退選。圖／取自劉哲彰臉書

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