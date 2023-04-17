藍初選港湖三姝之爭？ 闕枚莎:陷天人交戰 給我幾天思考

國民黨第二階段初選今天開放登記，北市內湖南港選區，除議員游淑慧、李彥秀已表態登記，以五屆連任的北市議員闕枚莎則在臉書表示，她在承擔與承諾間，天人交戰。請大家給她幾天思考的時間。

闕枚莎說，「有更多必須衡量的地方，也希望在這個過程中，讓自己的政黨為難最少，而且在這個過程中進步茁壯，而不是分裂，親痛仇快。」

闕枚莎在臉書寫道，她正陷入要不要爭登記初選的天人交戰，「承擔？承諾？」很多鄉親鼓勵她爭取國民黨港湖區立委的提名，甚至主動幫忙連署，因為支持者認為她有承擔更大責任的義務。她何嘗願意辜負大家的期待而逃避這份承擔。

不過闕也提到，但她還有許多對港湖鄉親的承諾，包含繼續完成南港東區門戶計畫（南港六本木）、加速推動台北英語友善城市、爭取更多育兒補助和政策、監督內湖＆南港交通的通暢包含民生汐止線、東環段和信義線地下化東延到中研院的進度等。她又何敢在此時此刻輕言背棄這份承諾。

闕枚莎說，「我不只是我，也不只是為自己而存在，有更多必須衡量的地方，也希望在這個過程中，讓自己的政黨為難最少，而且在這個過程中進步茁壯，而不是分裂，親痛仇快。」

「在承擔與承諾間，天人交戰。請大家給我幾天思考的時間。」