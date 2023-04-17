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【專家之眼】北京的主場外交

聯合報／ 湯紹成／亞太綜和研究院院長
巴西總統魯拉（右）11日起連續4天出訪中國大陸，中國國家主席習近平（左）安排歡迎儀式，兩人檢閱解放軍三軍儀隊。歐新社
巴西總統魯拉（右）11日起連續4天出訪中國大陸，中國國家主席習近平（左）安排歡迎儀式，兩人檢閱解放軍三軍儀隊。歐新社

近日繼法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩訪華之後，德國外長貝爾伯克以及巴西總統魯拉，也相繼到訪，一時形成北京的主場外交。

其實，這只是北京主場外交的下半場。早在去年中共20大之後，德國總理蕭茲就率先訪華，並獲得大單。之後在印尼的G20，多數參與國家領袖，其中還包括美國總統拜登，也都紛紛與習近平會見。之後，在泰國舉行的APEC亦同，已形成中方主場外交的上半場。

此次馬克宏與范德賴恩連袂訪中，但待遇差異，結果也不同。由於法方有意聯中制美，與中方一拍即合，習近平還在廣州二度接待馬克宏，一派休閒，實屬罕見，聯法制美的意圖明顯。但馬克宏事後受到甚大的抨擊，以至於改口稱不願見台海情勢改變，但其獨立自主的外交路線已經成形。

相對的，范德賴恩則在行前與在北京當地，都以高姿態立場批中，還包括人權問題與台灣等，以至於直接觸怒北京。故在入出境時，范都是走一般通道，連外交禮遇都免了，還要證照查驗，確實遭到羞辱，但也明示了歐盟對中的立場。

德國外長對中的態度也十分強硬，在與秦剛外長的記者會上，兩人針鋒相對，其爭執點不外俄烏戰爭、台海情勢與人權價值等。隨即，中方的反應是，立即派遣國防部長李尚福訪問莫斯科，直接打臉德方。

最後，則是巴西總統魯拉的到訪。魯拉同樣受盡美方的欺壓，還因此坐牢，因而高調與中方合作，其中還包括中巴兩國以本幣交易，進一步去美元化，巴國加入一帶一路，以及與華為合作等，處處與美國作對。

綜上所述，當前北京的主場外交，仍可看出是美中較勁的延伸，各有得失。但至少這些相關國家在美中兩國之間的態度，已經日益明顯。若以美國維持霸權的角度觀之，一些國家確實已經有些鬆動，美方必將使盡全力加以維繫。由此可見，在美中的博弈中，就算當前中方略有斬獲，這種競逐還要繼續一段相當的時間。

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