陳建仁：國軍有能力捍衛國家安全、民主自由及區域穩定
美國媒體報導五角大廈文件評估，台灣官員懷疑防空系統能否「準確偵測飛彈發射」。行政院長陳建仁今天在基隆表示，文件真實性待了解，不便評論。國軍近年來的訓練都相當的精實，有能力對抗任何可能的挑戰跟威脅。
陳建仁今天到基隆港西二碼頭參加新台馬輪首航典禮前，接受媒體記者提問。有人詢問陳對台灣防空系統恐難準確偵測飛彈發射論點的看法。
陳建仁表示，並不了解五角大廈個外洩文件真實性，所以不便評論。但是他要強調，蔡英文總統近年來推出強化國防軍力相關方案，根據這些方案，國軍戰備相當精實，絕對有能力捍衛國家的安全，捍衛民主自由及區域的穩定。
另有媒體詢問陳建仁，中國對台灣進行貿易壁壘調查，是否解讀成中國收回讓利舉動？外界更擔心ECFA是否恐被對岸取消。
陳建仁說，兩岸貿易往來是區域間，甚至是國際供應鏈重要一環，希望中國不要片面把貿易問題複雜化、工具化及政治化，這樣對兩岸交流沒有太大的幫助。希望兩岸間有什麼問題，就坐下來好好討論，可以根據WTO機制和方法討論，不必要把貿易問題政治化。
媒體也詢問兩岸恢復定期包機航點後，傳因蔡總統過境美國時，與眾議院議長麥卡錫會面晤，再加後續中共軍演，讓兩岸重啟觀光恐生變數，今年百萬陸客恐難達標，陳建仁如何看待此一問題。
陳建仁表示，希望在和平且對等的方式下，繼續推動兩岸之間來往。在疫後特別條例當中，有特別擴大國際觀光客來台訪問相關方案，對於自由行、團客都有補貼。政府希望能夠加強國際觀光客來台灣，欣賞美麗的風景，感受很好的人情味。
陳建仁說，3月底時入境觀光客已超過1百萬人次，超過目標。希望今年能夠達到6百萬人次目標，明年能夠達到疫前的1200萬人次目標，大家一起努力。
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