法國友台小組明訪台 擬與立院副院長蔡其昌發表談話

法國國民議會友台小組預定於明日上午訪台，為期4天。外交部指出，友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）抵達後將與立法院副院長蔡其昌共同發表談話。

外交部今表示，法國國民議會友台小組主席博多黑率該小組成員一行4人將於4月17日至20日訪台，成員除了主席博多黑外，還包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（Mireille CLAPOT）、外委會副主席艾畢雍（Michel HERBILLON）及議員樂格佩（Constance LE GRIP）。外交部對博多黑率團來訪表達誠摯歡迎之意。

外交部指出，博多黑一行人在台期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳，及經濟部政務次長陳正祺等政府首長，接受立法院游院長及外交部政務次長李淳款宴，另與在台的重要法商及法僑社群互動，並參訪我國相關文經建設。

外交部表示，法國訪團此行盼就台法（歐）雙邊關係、台海及印太安全情勢、半導體合作、數位網絡安全、潔淨能源等議題與我國相關部會交換意見，探索台法雙邊更深入的合作關係，並在中國結束環台軍演之際，以實際訪台行動表達法國民意對民主台灣的支持。

外交部並指出，訪團預計明日上午6時30分搭機抵達桃園國際機場，立法院訪法團也將搭乘同班機返台，博多黑將與蔡其昌於抵台時共同發表談話，到時立委邱議瑩、林楚茵、莊競程，以及外交部歐洲司司長姚金祥也將一同出席。