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高大成獲推舉為台中賴清德之友會長：絕對會挺到底

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台中賴清德之友會」籌備會今選出知名法醫高大成（中立）擔任會長。記者黃寅／攝影
「台中賴清德之友會」籌備會今選出知名法醫高大成（中立）擔任會長。記者黃寅／攝影

「台中賴清德之友會」籌備會今選出知名法醫高大成擔任會長，在民進黨提名總統參選人賴清德競選時給予支持。高大成說，賴清德先前2019年參加民進黨總統黨內初選時，他曾支持他，這次他真的要選了，絕對會挺到底，不出來不行。

今包括市議員鄭功進、前市議員謝明源、李明憲、名嘴許維智和地方多位醫界人士，以及高大成友人都參加此次籌備會議。大家在會議中紛紛表示支持賴清德競選總統，同時也以鼓掌方式一致推舉高大成擔任會長。

高大成說，他平日教學、看診很忙碌，但為了賴清德不能不出來。至於未來如何挺賴，有何具體活動，則還有待大家進一步討論，再決定怎麼做。

他也在會中強調，不希望有人打著賴清德之友會的名義對外募款，希望一切都能以支持賴清德為唯一目的；未來在撙節開支下，若有餘款也是用在公益上。

知名法醫高大成說，挺賴清德不出來不行。記者黃寅／攝影
知名法醫高大成說，挺賴清德不出來不行。記者黃寅／攝影

賴清德 高大成 議員

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