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「台灣今年有很多挑戰」 蔡英文總統：會讓民主自由更深化

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
馬偕紀念大樓今天舉辦落成啟用典禮，蔡英文總統到場揭牌。記者張曼蘋／攝影
馬偕紀念大樓今天舉辦落成啟用典禮，蔡英文總統到場揭牌。記者張曼蘋／攝影

台灣基督長老教會淡水教會內部的馬偕紀念大樓，先前舊大樓鑑定為海砂屋，後經拆除與原地重建，今天舉辦落成啟用典禮。蔡英文總統到場揭牌，致詞時表示，過去幾年國際情勢有變化，今年持續會有很多挑戰，政府會堅持讓台灣民主自由價值更深化，也會繼續打拚，拚人民福利、拚經濟發展，讓台灣穩穩走向世界。

蔡英文今與秘書長林佳龍、立委洪孟楷、市議員陳偉杰等人到場揭牌。蔡英文表示，馬偕紀念大樓落成，過去40年是地區重要服務中心，但因為海砂屋關係，由潤泰集團總裁尹衍樑跟教會合作，在兩年前重新建造大樓，當時全世界受疫情影響，如今穩定下來，大樓也要重新啟用，將馬偕博士精神繼續傳下去，繼續服務社區。

蔡英文說，感謝長老教會長期做過教育、醫療、做社會服務，馬偕明天要到國外義診，醫療團讓世界再次看到台灣貢獻，過去這幾年國際情勢有變化，今年持續會有很多挑戰，政府會堅持，讓台灣民主自由價值能更深化，也會繼續打拚，拚人民福利、拚經濟發展，讓台灣穩穩走向世界，希望大家為台灣祈禱，讓社會更美好。

蔡英文 林佳龍 洪孟楷 陳偉杰

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