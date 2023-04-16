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柯文哲說兩岸需要對話 減少誤解與擦槍走火

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲在美東時間15日出席哈佛大學座談。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨主席柯文哲在美東時間15日出席哈佛大學座談。圖／台灣民眾黨提供

台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，台灣跟中國大陸還是要對話，可以減少誤解與擦槍走火，否則飛機飛來飛去，按鈕遲早會按下去，民眾黨的主張是不求戰不畏戰，我們常常覺得民進黨是求戰，國民黨是畏戰。

柯文哲美東時間4月15日出席哈佛大學座談，他說，有關台灣要怎麼處理跟中國大陸的關係，他提出五個主張，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解，其中互相諒解是最重要的項目。

柯文哲表示，你有你的困難，我有我的困難，台灣跟大陸之間要妥協，找出一個大家都可以接受的方法，而且台灣跟大陸還是要對話，因為可以減少誤解與擦槍走火，不然兩邊完全不對話的狀態下，那個飛機飛來飛去，遲早按鈕會按下去。

柯文哲說，台灣跟中國大陸之間，還有一些需要共同處理的問題，比方說氣候變遷，他主張從沒有爭議的地方開始談起。

柯文哲表示，民眾黨的國防政策是不求戰、不畏戰，不畏戰一定要備戰，能戰才能夠不畏戰，過即使能戰，我們不會主動挑釁，民進黨常常就是求戰，反觀國民黨就是畏戰，這是民眾黨跟其他兩黨很大的不同點。

柯文哲說，國防還是要做相當的準備，打仗除了武器以外，更重要的是先決準備，台灣還是沒有辦法獨立對抗中國大陸，要跟周邊國家形成一定程度的聯盟，戰爭是需要準備的。

柯文哲舉例，沒有電還可以活，但沒有水整座城市會崩潰，台北市有97.5%的水來自同一個淨水廠，只要一個巡弋飛彈打下去，台北市大概97.5%就沒有辦法供水了。為了解決這個問題，台北市在不同公園挖72個戰備井，分布在不同地方，每個月要實際跑一遍，確定這些井可以用，戰爭就是要準備的，你只有喊抗中保台，沒有做準備是不行的。

柯文哲說，他當年有設計一套App，布建在台北市警察局，空襲警報一響，按下去就知道離你最近的防空洞在哪裡，在台北市準備超過5000個防空洞。

柯文哲 北市 台灣民眾黨

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