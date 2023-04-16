李貴敏：唐鳳承諾一周下架名人詐騙廣告 明到期拭目以待

國民黨立委李貴敏今天表示，網路詐騙猖獗，全民憤慨，民進黨政府終於在立委與民眾壓力下妥協，將修法落實投資廣告實名制，以及強化投資廣告的事前審查與事後下架機制。但民進黨官員似乎和民眾存活在不同空間，對於現實生活中日積月累的投資詐騙、冒名詐騙等視而不見。

李貴敏說，官員對於被害人數持續上漲，詐騙金額持續飆高無感，民眾抱怨聲浪不斷、案件此起彼落，政府官員藉口一堆，不拿出具體有效的辦法止血，或讓詐騙廣告立即下架，究竟要大家等到甚麼時候。

李貴敏指出，數發部長唐鳳在立法院答覆質詢時說，經業者回覆，Meta把廣告下架要八個小時，YouTube大約是當天。在她要求下，唐鳳承諾，一個星期之內，讓陳文茜、夏韻芬、周玉琴、陳鳳馨、吳淡如這些已知，已經存在的假冒名人詐騙廣告下架。明天就是一周期限的到期，就讓我們拭目以待，看看唐鳳的效率。

李貴敏說，是不是修法，有沒有新措施，不是民眾關心重點，老百姓在乎的是被騙，老百姓想知道的也是如何阻斷這些詐騙的東西。詐騙犯罪不是今天才發生，犯罪的方法日新月異；被冒名者也一而再，再而三出來釐清。偏偏政府就是不管不理，也不拿出具體有效的辦法。

李貴敏表示，詐騙犯罪蔓延至今，受害者不計其數，儼然成為毒品、黑槍之外，為害最嚴重的國安問題。但是犯罪不斷翻新，打詐國家隊越打花樣越多，問題出在政府的無感和不為。

李貴敏說，Meta、YouTube之外，政府不知道line的股友社、投資招募、詐騙群組嗎？官員沒看過讓人不厭其煩的詐騙簡訊嗎？不知道IG假帳號充斥嗎？這些問題不需要解決嗎？連手法都不知道？還是非要別人叫一聲才有一動嗎？

李貴敏表示，官員別拿秘密通訊搪塞。法務部都公開說了，詐欺犯罪並非告訴乃論之罪，不用檢舉，政府知道就該處理。如今冒名詐騙頻傳，連金管會黃天牧主委都成了人頭，政府還要繼續託詞不處理嗎？

李貴敏指出，在這萬物齊漲、薪資不漲的時代，百姓生活水深火熱，民進黨政府如果能用把中天關台的迅雷不及掩耳速度的百分之一心力，處理詐騙案件，台灣絕不可能成為外人口中的詐騙之島。她期許民進黨官員將心比心，把別人的事當自己的事好好處理，不要老是講空話，不把老百姓的事當回事。