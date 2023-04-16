評雙英訪外行程 賴清德：馬英九走回過去 蔡英文走向世界

副總統賴清德表示，台灣目前的關鍵是選擇正確的道路，上月總統蔡英文訪外，前總統馬英九赴中，恰恰顯示了台灣2條不同的道路，馬英九走回過去、找回一中框架，只會走向被中國統一的結局；蔡英文看見未來、走向世界，是台灣應該要走的路。

賴清德昨晚參加台南信賴之友會後援會成立大會，今早馬不停蹄赴宜蘭出席信賴之友會宜蘭分會授旗，表示宜蘭是民主聖地，出過林義雄、陳定南、游錫堃等為台灣犧牲奉獻的民主鬥士，很開心來這裡參加全台第2個信賴之友會的活動。

賴清德說，台灣擁有世界良善正面的力量與民主自由，從幾十年前專制獨裁的黑暗時代走到今天，得到英國經濟學人雜誌肯定，民主分數亞洲第一，經濟自由分數全球第四，半導體產業是占率也高居世界首位，經過多年努力終於走出一片天。

賴清德指出，台灣現在的關鍵是國家的方向；他批評馬英九赴中尋求和平只是一種屈就，「暫時表面的和平不是真正的和平」，如果妥協有效，香港也不會落入今天的狀況，台灣必須堅持反侵略的立場，才能真正得到和平。

賴清德進一步表示，過去台商大量投資中國，然而今非昔比，20年前台商一年投資146億美金，前年只剩下50億美金，相對地漸漸轉移到印太地區，說明對外投資不能「把雞蛋放在同一個籃子」，台商立足台灣、行銷世界才是正確的道路；台灣位處印太第一島鏈，地理位置非常關鍵，台灣的成功與失敗不只是我們的事情，也關係到整個世界的和平。