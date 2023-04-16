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阿扁節目訪張景森 不滿北市恢復垃圾桶「蔣萬安較巧？」

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
前總統陳水扁在廣播節目「有夢上水」專訪政務委員張景森。圖／取自YouTube「有夢上水」頻道
前總統陳水扁在廣播節目「有夢上水」專訪政務委員張景森。圖／取自YouTube「有夢上水」頻道

前總統陳水扁今上午在「有夢上水」廣播節目中，專訪政務委員張景森。張景森是阿扁30年老戰友，過去以帽子反戴造型，身為1980年代末期無殼蝸牛社運推手最廣為人知，被陳水扁譽為政治頑童、點子王，兩人在節目中回憶阿扁台北市長任內推動信義計畫區、大稻埕再發展及都市空間解嚴等過往，更對現任台北市長蔣萬安將恢復垃圾桶設置、六都升格、連假政策及新三通等提出批判看法。

阿扁提到，當年台北市區有2、3千個垃圾點，垃圾桶丟滿後變成垃圾堆，到晚上變垃圾山，整個台北變垃圾城，讓首都很沒面子，才推動垃圾不落地政策，並透過中央修法強制執行，好不容易20、30年堅持下來，民眾垃圾在自己家處理，街頭變乾淨，也養成市民文化，更進一步促成垃圾費隨袋徵收。

如今新市長蔣萬安上任後，卻說要恢復垃圾桶，阿扁說，撤除垃圾桶政策就像強制戴安全帽一樣，好不容易才實施成功，如執政者又鼓勵貪小便宜、圖一時方便，反造成垃圾文化的倒退，「你說阿扁傻，後面接市長的馬英九、郝龍斌並不笨，他們也照政策繼續走，現在換蔣萬安，他比較巧（聰明）嗎？」

張景森說，看到這個政策他也嚇一跳，「蔣萬安旁邊幕僚沒人提醒嗎？」市政歷史要讀一下，當初市府用很強魄力，認為對的事情就去推，一不小心就倒退魯，不要為了討好市民小小方便，結果造成更大問題。阿扁說，蔣萬安提出民調說有7成贊成恢復垃圾桶，那要不要做民調看市民要不要繳稅？相信有99%都會說不用；張景森隨即說，那也可以民調停車要不要收費，市府不能用民粹想法去做政策，那就失去做市長的意義。

隨後兩人談到台中升格直轄市議題，阿扁說，台中成為第三個直轄市後，兩都變三都、後來變五都、再後來變六都，現在還討論要加上新竹，「都來都去都是都」，當時主張三都就好，沒有要「舞」到七都，中國那麼大，人口這麼多，直轄市才4個（北京、天津、重慶、上海），台灣卻有6個，「小台灣變大中國，很奇怪」。

張景森表示，過去都市升格院轄市，代表著成為區域中心城市，目的是要帶動區域發展，並不是計較財政等級政府畫分，這是將地方制度與區域發展概念混淆掉，結果把周圍區域、其他城市邊緣化。阿扁說，這也是他念茲在茲的，太多城市升格，對其他縣市不公平，成為二三等、甚至不入等國民。

阿扁也提到，財信傳媒董事長謝金河日前在臉書表示，偶爾補班可以創造小確幸，過度牽強補班反讓效果大打折扣，張景森也留言說是錯誤政策。張景森說，他督導觀光業，很早就跟人事總處討論，發展觀光關鍵在於供需問題，假日擠滿滿，價格提很高，平常卻門可羅雀，觀光業等於周休五日，難以正常發展，政府要先推動放假政策規畫，不能為了討好亂放假，要平均放假，不要放太長，因為連假超過四天，多數人就會出國，對國內觀光沒幫助。

阿扁說，2001年他在任時實施勞工工時每兩周84小時及周休兩日，等於一年多出26天，現在還要放連假，應該有需要出國再請假，為何變成多數人要跟著走，這點他就比較保留。張景森表示，人事總處針對放假要有合理規畫，對於經濟生活才有很好影響，短視討好，放假沒有秩序，對國家經濟和觀光業很難發展。

張景森曾在2016年到2018年小英總統任內擔任末代福建省主席，現任金馬聯合服務中心主任，阿扁說，2001年的小三通是通商、通航、通郵，後來提出新三通，則是要通水、通橋、通電，他請教張景森看法。張說，這牽涉兩岸關係、現在氣氛跟未來發展，小三通屬於經濟上的連結，對國安比較沒問題，但實質通水、通電、通橋，實質上會有國安問題，不是不能做，但前提是兩岸氣氛不合適，未來發展看不清楚，說這個等於白講。

張景森 蔣萬安 陳水扁

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