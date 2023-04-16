「龍崎條款」異於常態光速過關 政界：賴的本命區保衛戰

立法院4月14日通過環評法第16條之2修正案，被政壇稱為「龍崎條款」，若撤銷開發許可，則可廢止環評結論，也讓老環評問題有了解決辦法。不過，「龍崎條款」從初審到三讀通過僅8天就完成，為國內少見。政壇人士表示，環保意識抬頭，台南更是民進黨主席賴清德的政治本命區，盡早完成修法對賴及立委選舉都加分。

位於泥岩惡地世界地景的台南市龍崎掩埋場歷經近20年來德爭吵，雖然蔡英文總統都曾宣示不會在龍崎牛埔興建掩埋場，但因龍崎掩埋場為舊環評，無15年條款限制，儘管經濟部已撤銷龍崎掩埋場興辦計畫，但一旁是約300公頃的地質公園與自然保留區，環評仍有效。因此，環團發動聯署促請行政院長陳建仁協調部會，以行政程序法為防止或除去公益重大危害為由，廢止龍崎掩埋場環評。

屬於民進黨立委王定宇選區的龍崎掩埋場案，雖然在地居民僅數百人，卻是台南近幾年最受關切的環保問題，影響大選。

地方人士指出，4月6日立院初審通過王定宇所提的環評法第16條之2增訂草案，由於過去修法三讀常曠日廢時，能否在今年底完成，大家原本都不抱以太大期望，但沒想到利用4月14日完成三讀。很湊巧，賴清德15日在台南舉辦首場「信賴之友會」，龍崎條款過關也被解讀是迎接423世界地球日的大禮物。

政壇人士說，從提案到三讀通過，「速度快得嚇人」，因為台南立委第六選區競爭激烈，可能參選者除了王定宇，還有以護牛埔泥岩惡地為訴求的「最強里長」陳永和，以及國民黨立委陳以信，加上市民也關心，民進黨不敢掉以輕心，因此快速通過修法。

陳永和今說，他一定參選立委到底，4月14日下午接到某立委來電恭喜，說環評法增訂「龍崎條款」三讀通過了，但他當下沒有感到高興，他反問對方，「為什麼2年多前我告訴你們，一定要修正環評法才能救牛埔，你們告訴我不可能，如果你們那時好好修正環評法，牛埔里民的感情就不會被撕裂到這麼嚴重，看到里民感情被撕裂成這樣，請問有什麼好高興的？」