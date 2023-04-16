關中說台灣放棄反中抗中 可化解兩岸對立

民主文教基金會創辦人關中今天表示，兩岸關係並非無解，除了美方尊重一中原則，中國大陸堅持和平統一，台灣必須放棄反中抗中的態度。

民主文教基金會舉行美國霸權的衰退和墮落研討會，邀請外交學者討論美中競合與美中台三角關係。

關中以「美國霸權的衰退與墮落」為題專題演講，他說，國際社會正從單極世界走向雙極世界，中國大陸崛起，以及在未來經濟發展上超越美國，是不可逆的趨勢。

關中認為，兩岸問題的癥結點，是美國在製造台海危機，主要目的是打壓中國大陸，阻止大陸超越美國。他表示，美國一直在圍堵大陸，武裝台灣，在台灣海峽自由航行。

關中表示，美國聲明台海現狀不容改變，但美國卻是改變現狀者，不斷掏空一中原則，以台灣關係法取代美中關係三個公報；美中台三角關係逐漸形成不等邊三角形，中國大陸一邊愈變愈大，，台灣一邊卻愈變愈小，台灣的分量與空間正在萎縮。

他說，台灣問題並非無解，美國要尊重一中原則，中國大陸要繼續堅持和平統一，台灣要放棄反中抗中。

關中指出，兩岸關係要以和平為前提發展，不喊統也不喊獨，為兩岸不合作，台海就難有和平，若發生戰爭，台灣勢必是被犧牲的一方。